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Muğla'da yoğun denetim: bin 483 sürücüye işlem, 191 araç trafikten men

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, 7-13 Eylül 2026'da 17 bin 711 aracı denetledi; bin 483 sürücüye işlem, 191 araç trafikten men edildi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 14:03

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Muğla'da yoğun denetim: bin 483 sürücüye işlem, 191 araç trafikten men

Muğla'da trafik denetimleri sonuçlandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından 7-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde toplam 17 bin 711 araç kontrol edildi.

denetim sonuçları:

Kontrollerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen bin 483 sürücüye işlem yapılırken, 79 sürücünün sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. Denetimler sonucunda ayrıca 191 araç trafikten men edildi.

eğitim ve bilgilendirme:

Denetimler sırasında trafik güvenliğinin artırılması amacıyla bin 34 yol kullanıcısına trafik güvenliği konusunda eğitim verildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın açıkladığı bu veriler, 7-13 Eylül 2026 dönemine ilişkin sayısal sonuçları yansıtmaktadır.

JANDARMA MUĞLA’DA BİR HAFTADA 17 BİN 711 ARAÇ DENETLENDİ

JANDARMA MUĞLA’DA BİR HAFTADA 17 BİN 711 ARAÇ DENETLENDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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