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İhsaniye'de can kaybı: hayatını kaybeden sekiz kişinin isimleri açıklandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki silahlı saldırıda yaşamını yitiren sekiz kişinin isimleri açıklandı; zanlı Arif Sefa Ö. yakalandı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 23:03

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İhsaniye'de can kaybı: hayatını kaybeden sekiz kişinin isimleri açıklandı

olayın ayrıntıları:

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayda yaşamını yitirenlerin kimlikleri açıklandı.

Hayatını kaybedenler: Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61), Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir (46).

şüpheli ve yakalanma:

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Arif Sefa Ö. (28), gasbettiği araçla kaçarken Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, güvenlik güçlerinin yürüttüğü geniş çaplı çalışma sonucu yakalandı ve gözaltına alındı.

gelişmeler:

Saldırıya ilişkin soruşturma ve işlemler, yetkililer tarafından devam ettiriliyor. Olayla ilgili resmi açıklamalar beklendiği şekilde takip ediliyor.

8 kişinin öldüğü korkunç saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

8 kişinin öldüğü korkunç saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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