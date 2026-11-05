İhsaniye'de can kaybı: hayatını kaybeden sekiz kişinin isimleri açıklandı

olayın ayrıntıları:

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayda yaşamını yitirenlerin kimlikleri açıklandı.

Hayatını kaybedenler: Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61), Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir (46).

şüpheli ve yakalanma:

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Arif Sefa Ö. (28), gasbettiği araçla kaçarken Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, güvenlik güçlerinin yürüttüğü geniş çaplı çalışma sonucu yakalandı ve gözaltına alındı.

gelişmeler:

Saldırıya ilişkin soruşturma ve işlemler, yetkililer tarafından devam ettiriliyor. Olayla ilgili resmi açıklamalar beklendiği şekilde takip ediliyor.

8 kişinin öldüğü korkunç saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu