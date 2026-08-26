İkiz müzisyenlerin rotası Kütahya oldu

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinden çıkan küçük ikizler Deniz ve Çağan Orhan, 5 yaşında başladıkları müzik serüvenini Türkiye’nin farklı şehirlerinde sürdürüyor. Son durakları Kütahya olan ikizler, Gaybiefendi Mahallesi’ndeki Kafeler Caddesi’nde gerçekleştirdikleri sokak performansıyla çevredekilerin dikkatini çekti.

sokaklarda başlayan yetenek ve enstrümanlar:

Minik müzisyenlerin müziğe ilgisi 5 yaşında başladı. Sahada piyano, gitar ve klarnet gibi enstrümanlarla performans sergileyen ikizler, sokak müziğini hem bir yetenek gösterisi hem de insanlarla doğrudan iletişim kurma yolu olarak kullanıyor. Her şehirde farklı dinleyicilerle buluşarak repertuarlarını genişletiyorlar.

Caner Orhan, çocuklarının müzik macerasını desteklediklerini şu sözlerle anlattı: "Biz Tekirdağ Şarköy’de eşimle birlikte öğretmeniz. Çocuklarım Deniz ve Çağan 5 yaşından beri müzikle uğraşıyorlar. Biz de onların hayallerinin peşinden gitmesine yardımcı oluyoruz. Türkiye’nin farklı illerinde, değişik sokaklarda, caddelerde müzik yapmalarına yardımcı oluyoruz. Halkla iç içe olmalarına, sanatlarına katkı sağlıyoruz. Bu sefer de yolumuz Kütahya’ya düştü. Kütahya’da çok fazla tanıdıklarımız var, kendimiz de Afyonluyuz. Buraya gelmek de ayrıca mutluluk"

kütahya performansı ve halkın tepkisi:

Kafeler Caddesi’ndeki performans sırasında çevredekiler minik ikizlerin enerjisine olumlu tepki gösterdi. Kısa sürede oluşan küçük dinleyici kitlesi, alkış ve ilgiyle çocukların çaldığı parçalara eşlik etti. Aile, sokakta yapılan müziğin çocukların sosyal gelişimine de katkı sağladığını vurguluyor.

İkizlerin annesi Özlem Orhan ise duygularını şöyle dile getirdi: "Onların müziklerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Onlarla birlikte geziyoruz. Halkla iç içe olmaları bizi çok mutlu ediyor. Onlar istediği sürece onlara destek olacağız. Kütahya halkına da çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan çok mutluyuz."

Deniz ve Çağan, Şarköy’den başlayan yolculuklarında Iğdır ve Şanlıurfa gibi illeri ziyaret ettiklerini, ardından Kütahya’ya geldiklerini belirtti. Sokaklarda şarkı söylemekten keyif aldıklarını söyleyen ikizler, müziklerini farklı şehirlerde paylaşmanın kendilerine mutluluk verdiğini ifade etti.

Hem aile desteği hem de karşılaştıkları sıcak ilgiyle devam eden bu küçük turne, ikizlerin sanat yolculuğunun daha fazla şehirle buluşacağını gösteriyor. Sokak müziği onların gündelik yaşamı, aynı zamanda öğrenme ve paylaşma biçimi olmaya devam ediyor.

DENİZ ORHAN VE ÇAĞAN ORHAN