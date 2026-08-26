Kartal’da ritm ve renklerin beş günlüğüne buluşması

Kartal Belediyesi, kültür ve sanatın birleştirici gücünü öne çıkaran 5. Uluslararası Halk Oyunları Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikler boyunca 9 ülke, 14 grup ve 550 sanatçı Kartal Meydanı ve ilçe meydanlarında sahne alacak.

Organizasyon; Kartal Belediyesi öncülüğünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB Kültür, İBB Orkestra, Turizm Şube Müdürlüğü, visitİstanbul ve Kartal Belediyesi Gençlik Meclisi iş birliğiyle düzenleniyor. Festival, farklı coğrafyalardan gelen geleneksel ezgi, kostüm ve dans örneklerini Kartallılarla buluşturarak hem eğitici hem de gösteri odaklı bir program sunmayı hedefliyor.

katılımcı ülkeler ve topluluklar:

Festivalde uluslararası temsil şu topluluklarla sağlanıyor: Çekya'dan Pol’ana Halk Şarkıları ve Dansları Üniversite Topluluğu, Bosna Hersek'ten Cajavec Kültür Sanat Derneği, Moldova'dan Düz Ava Topluluğu, Gürcistan'dan Imedi Topluluğu, KKTC'den Dikmen Gençlik Merkezi, Slovakya'dan Rozmarija Halk Dansları Topluluğu, Mısır'dan El Shams Bale Grubu ve Hırvatistan'dan Sisak Ivan Goran Kovacic Folklor Topluluğu.

Türkiye'yi temsil edecek yerel topluluklar arasında Kartal Turizm Folklor Derneği, İstanbul Kilim Spor Dans Kulübü, Agon Dans, İstanbul Dans Spor Kulübü, Ebuş’un Halay Atölyesi ve BK Gençlik Kültür ve Sanat Derneği bulunuyor. Her grubun programı, kendi kültürel mirasını vurgulayacak performanslardan oluşacak şekilde hazırlandı.

başkanın daveti ve festivalin önemi:

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, etkinliğin ilçenin kültürel hayatı için taşıdığı değere dikkat çekerek tüm komşuları festivale davet etti. Başkan Yüksel şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen yüzlerce sanatçımızı ve kültür elçimizi güzel Kartal’ımızda ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Beş gün boyunca müziğin, ritmin ve komşuluk bağlarımızın evrensel diliyle bir arada olacağız. Kültürlerin kardeşliğine, müziğin ve dansın coşkusuna hep birlikte ortak olmak üzere tüm komşularımızı Kartal Meydanı’na bekliyoruz".

gün gün program:

Festival, 28 Ağustos Cuma akşamı saat 19.00'da Sahil BELTUR önündeki Festival Şöleni ile başlayacak; ardından saat 20.30'da Kartal Meydanı'ndaki resmi açılış töreni ve 20.45'te tüm ekiplerin halk oyunları gösterileri gerçekleşecek.

29 Ağustos Cumartesi saat 20.00'de Kartal Meydanı'nda İBB Türk Halk Müziği Topluluğu konseri yer alacak; saat 21.00'den itibaren Türkiye, Slovakya, Mısır, KKTC, Bosna Hersek ve Gürcistan ekipleri sahne alacak.

30 Ağustos Pazar Zafer Bayramı coşkusu saat 19.00'da Kartallı Kazım Meydanı'ndan başlayacak kortej yürüyüşüyle yaşanacak; saat 20.30'da Taner Özsoy konseri, saat 21.15'te Türkiye, Gürcistan, Mısır, KKTC ve Moldova gösterileri programda yer alıyor.

31 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00'de İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu konserinin ardından, saat 21.00'de Türkiye, Hırvatistan, Moldova ve Çekya ekipleri izleyicilerle buluşacak.

Festival, 1 Eylül Salı saat 19.00'da Neyzen Tevfik Meydanı'ndaki şölen ve 19.30'daki kortej yürüyüşünün ardından, saat 20.00'de Kartal Meydanı'nda tüm grupların katılımıyla gerçekleştirilecek 1 Eylül Dünya Barış Günü Özel Gösterisi ile görkemli bir kapanış yapacak.

Beş gün süresince düzenlenecek etkinlikler, Kartal'ın açık alanlarını kültürel bir buluşma noktasına dönüştürürken, ziyaretçilere farklı halk oyunları repertuarları ve geleneksel kostümlerin sunduğu zengin bir görsel deneyim vaat ediyor.

KARTAL BELEDİYESİ, DÜNYANIN FARKLI RENKLERİNİ VE KÜLTÜRLERİNİ BEŞ GÜN BOYUNCA KARTAL'DA BİR ARAYA GETİRECEK OLAN 5. ULUSLARARASI HALK OYUNLARI FESTİVALİ'NE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRLANIYOR.