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İstanbul havalimanı'ndan Riyad seferleri geçici olarak durduruldu

Riyad'a yönelik saldırı üzerine İGA, güvenlik gerekçesiyle İstanbul kalkışlı Riyad seferlerini askıya aldı; Cidde'de kısmi iptaller, Medine devam ediyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 19:51

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EDİTÖR: Emre Koç

İstanbul havalimanı'ndan Riyad seferleri geçici olarak durduruldu

İstanbul havalimanı'ndan Riyad seferleri geçici olarak durduruldu

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanına yönelik saldırının ardından, İGA İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı Riyad seferlerinde kesintiye gidildi. Olayın ardından bölgedeki güvenlik değerlendirmeleri sebebiyle uçuş düzenlemeleri hızlı şekilde güncellendi.

yetkili otoritenin açıklaması ve uygulama:

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA) tarafından Riyad’daki havalimanı operasyonlarının geçici olarak askıya alınması kararı sonrası, İstanbul çıkışlı Riyad seferleri tamamen askıya alındı. Bu kapsamda başta Türk Hava Yolları (THY) ve Suudi Arabistan Havayolları (Saudia) olmak üzere ilgili şirketler İstanbul–Riyad hattındaki uçuşlarını durdurdu.

diğer Suudi hatlarında kısmi düzenlemeler:

Riyad hattındaki iptallerin yanı sıra İstanbul Havalimanı’ndan Suudi Arabistan’ın diğer destinasyonlarına yönelik operasyonlarda da düzenlemeler yapıldı. Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı varışlı bazı seferler iptal edilirken, bazı seferler operasyonlarına devam etti.

Öte yandan, İstanbul–Medine Prens Muhammed Bin Abdülaziz Havalimanı seferleri kaynakta bildirildiği üzere sorunsuz şekilde sürüyor ve bu hatta herhangi bir kesinti yaşanmadı.

Yetkililer ve hava yolu şirketleri tarafından güvenlik durumuna göre ek bilgilendirmeler yapılabileceği, yolcuların rezervasyonları ve seyahatleriyle ilgili güncellemeleri havayolu şirketleri veya İGA kanallarından takip etmeleri gerektiği ifade ediliyor.

İstanbul Havalimanı&#039;nda Riyad seferleri askıya alındı: Cidde ve Medine seferleri devam ediyor

İstanbul Havalimanı'nda Riyad seferleri askıya alındı: Cidde ve Medine seferleri devam ediyor

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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