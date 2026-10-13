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Vatan görevini hayata taşıyan gazi İlyas Kullukçu son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi İlyas Kullukçu (72) akciğer kanseri nedeniyle dün Gümüşhane'de vefat etti; cenazesi askeri törenle Eskibağlar Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 19:20

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EDİTÖR: Serkan Varol

Vatan görevini hayata taşıyan gazi İlyas Kullukçu son yolculuğuna uğurlandı

Vatan görevini hayata taşıyan gazi İlyas Kullukçu son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Barış Harekâtı'na katılan 72 yaşındaki Muharip Gazi İlyas Kullukçu, akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Cenazesi Eskibağlar Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle toprağa verildi.

Tören ve katılım:

Törene Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, il protokolü, Kullukçu'nun yakınları ve vatandaşlar katıldı. Camide kılınan namazın ardından düzenlenen askeri törende törende yapılan uğurlama ile Eskibağlar Mahalle Mezarlığı'na defin işlemi gerçekleştirildi.

muharip gazi kimliği:

İlyas Kullukçu, Kıbrıs Barış Harekâtı'na katılmış bir gazi olarak biliniyordu; ölüm nedeni olarak bildirilen akciğer kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Gümüşhane'de düzenlenen tören, il protokolü ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI&#039;NA KATILAN 72 YAŞINDAKİ MUHARİP GAZİ İLYAS KULLUKÇU, GÜMÜŞHANE&#039;DE DÜZENLENEN...

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI'NA KATILAN 72 YAŞINDAKİ MUHARİP GAZİ İLYAS KULLUKÇU, GÜMÜŞHANE'DE DÜZENLENEN ASKERİ TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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