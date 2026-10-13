Vatan görevini hayata taşıyan gazi İlyas Kullukçu son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Barış Harekâtı'na katılan 72 yaşındaki Muharip Gazi İlyas Kullukçu, akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Cenazesi Eskibağlar Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle toprağa verildi.

Tören ve katılım:

Törene Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, il protokolü, Kullukçu'nun yakınları ve vatandaşlar katıldı. Camide kılınan namazın ardından düzenlenen askeri törende törende yapılan uğurlama ile Eskibağlar Mahalle Mezarlığı'na defin işlemi gerçekleştirildi.

muharip gazi kimliği:

İlyas Kullukçu, Kıbrıs Barış Harekâtı'na katılmış bir gazi olarak biliniyordu; ölüm nedeni olarak bildirilen akciğer kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Gümüşhane'de düzenlenen tören, il protokolü ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI'NA KATILAN 72 YAŞINDAKİ MUHARİP GAZİ İLYAS KULLUKÇU, GÜMÜŞHANE'DE DÜZENLENEN ASKERİ TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.