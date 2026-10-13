Dolar 49,3609 +0,00%
Euro 55,2792 +0,41%
Bist 12.250,68 +0,82%
Altın Gram 6.620,76 -0,45%
EUR/USD 1,1197 +0,32%
Brent Petrol 105,72 -0,87%
--°

Hastane yatırımlarını yerinde inceledi: Hulusi Akar'ın Kayseri Devlet Hastanesi ziyareti

TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık hizmetleri, kapasite ve planlanan yatırımları inceledi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 20:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Hastane yatırımlarını yerinde inceledi: Hulusi Akar'ın Kayseri Devlet Hastanesi ziyareti

Kayseri Devlet Hastanesi'ne yapılan ziyaret

TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, beraberindeki heyetle birlikte Kayseri Devlet Hastanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyarette Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan tarafından hastanede sunulan hizmetler, mevcut kapasite ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

hastane kapasitesi ve planlanan yatırımlar:

Dr. Mehmet Erşan, hastanenin mevcut durumunu, daha önce yıkımı tamamlanan binaların bulunduğu alanları ve bu alanlarda planlanan yeni sağlık yatırımlarını Akar ve heyetine aktardı. Sunumda sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik altyapı çalışmaları, hizmet çeşitliliğinin korunması ve kapasitenin ihtiyaçlara göre düzenlenmesi üzerinde duruldu.

yerinde inceleme ve değerlendirmeler:

Heyet, sahadaki alanlarda yerinde değerlendirme yaparak planlanan projelerin uygulama alanlarını ve önceliklerini gözden geçirdi. Görüşmelerde, vatandaşlara daha modern, güvenli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasına yönelik atılabilecek adımlar detaylı şekilde ele alındı.

teşekkür ve ziyaretin sonlandırılması:

Ziyaretin sonunda Hulusi Akar, yürütülen çalışmalardan dolayı Dr. Mehmet Erşan'a, hastane yönetimine ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek hastaneden ayrıldı.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI VE AK PARTİ KAYSERİ...

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI VE AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ HULUSİ AKAR, BERABERİNDEKİ HEYETLE BİRLİKTE KAYSERİ DEVLET HASTANESİ’Nİ ZİYARET EDEREK, YERİNDE İNCELEME VE DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Lüleburgaz'ta sağlık kadrosu güçlendi: üç uzman branşta hasta kabulüne başladı
images

İstanbul havalimanı'ndan Riyad seferleri geçici olarak durduruldu
images

İktidar temsilcileriyle Bayrampaşa'da halka kulak verildi
images

Vatan görevini hayata taşıyan gazi İlyas Kullukçu son yolculuğuna uğurlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bitlis adliyesi Ata bebek için sporla dayanışma başlattı

Aydın merkezli soruşturmada 15 kişiye işlem: Efeler, Kuşadası ve İzmir'de eş zamanlı operasyon

Manisa'da jandarmadan dört ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Manisa'da araçta 57 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi ve iki şüpheli tutuklandı

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi