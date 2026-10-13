Hastane yatırımlarını yerinde inceledi: Hulusi Akar'ın Kayseri Devlet Hastanesi ziyareti

Kayseri Devlet Hastanesi'ne yapılan ziyaret

TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, beraberindeki heyetle birlikte Kayseri Devlet Hastanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyarette Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan tarafından hastanede sunulan hizmetler, mevcut kapasite ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

hastane kapasitesi ve planlanan yatırımlar:

Dr. Mehmet Erşan, hastanenin mevcut durumunu, daha önce yıkımı tamamlanan binaların bulunduğu alanları ve bu alanlarda planlanan yeni sağlık yatırımlarını Akar ve heyetine aktardı. Sunumda sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik altyapı çalışmaları, hizmet çeşitliliğinin korunması ve kapasitenin ihtiyaçlara göre düzenlenmesi üzerinde duruldu.

yerinde inceleme ve değerlendirmeler:

Heyet, sahadaki alanlarda yerinde değerlendirme yaparak planlanan projelerin uygulama alanlarını ve önceliklerini gözden geçirdi. Görüşmelerde, vatandaşlara daha modern, güvenli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasına yönelik atılabilecek adımlar detaylı şekilde ele alındı.

teşekkür ve ziyaretin sonlandırılması:

Ziyaretin sonunda Hulusi Akar, yürütülen çalışmalardan dolayı Dr. Mehmet Erşan'a, hastane yönetimine ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek hastaneden ayrıldı.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI VE AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ HULUSİ AKAR, BERABERİNDEKİ HEYETLE BİRLİKTE KAYSERİ DEVLET HASTANESİ’Nİ ZİYARET EDEREK, YERİNDE İNCELEME VE DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.