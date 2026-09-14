İl emniyet müdürü Onur Karaburun sahaya indi: Erzurum'da okul çevrelerinde güvenlik seferberliği

Saha denetimleri ve alınan tedbirler:

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, yeni 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı'nın huzur ve güven içinde geçirilmesini sağlamak amacıyla okul çevrelerindeki önlemleri üst seviyeye çıkardı. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun denetim uygulamasına bizzat katılarak, okullarda görevlendirilen ekiplerin konuşlandırıldığı noktaları yerinde inceledi ve uygulanan tedbirler hakkında personelden bilgi aldı.

Öğrenciler ve velilerle temas:

Denetimler sırasında Karaburun, okul önlerinde ilk ders günü heyecanı yaşayan öğrenciler ve velilerle bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet ederek emniyet teşkilatının her zaman çocukların güvenliği için sahada olacağını vurgulayan Karaburun, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu ve öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, çocukların eğitim süreçlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri için okul çevresindeki parklar, metruk binalar, internet salonları ve umuma açık yerlere yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. Denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceği ve risk oluşturan noktaların takip edilerek gerektiğinde ek güvenlik önlemleri uygulanacağı ifade edildi. Bu kapsamlı uygulama ile il genelinde eğitim ortamının güvenliğinin korunması amaçlanıyor.

ERZURUM İL EMNİYET MÜDÜRÜ ONUR KARABURUN, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI’NIN BAŞLAMASI DOLAYISIYLA ÇOCUK VE GENÇLERİN KORUNMASINA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN OKUL ÇEVRESİ DENETİM UYGULAMASINA KATILARAK, ALINAN EMNİYET TEDBİRLERİNİ YERİNDE İNCELEDİ.