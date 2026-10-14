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İl millî eğitim müdürü Akbaş öğretmenlerle bir araya geldi: eğitimde ortak hedefler

Nevzat Akbaş, 'Öğretmenler Odası Buluşmaları'nda öğretmenlerin görüş ve taleplerini dinledi; okul-aile iş birliği, güvenlik ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vurgulandı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 16:18

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EDİTÖR: Ayşe Şen

İl millî eğitim müdürü Akbaş öğretmenlerle bir araya geldi: eğitimde ortak hedefler

öğretmenler odası buluşması

İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, "Öğretmenler Odası Buluşmaları" çerçevesinde öğretmenlerle bir araya geldi. Toplantı, öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini dinlemek, eğitim süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak ve eğitimde ortak hedefler doğrultusunda iş birliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

eğitim politikaları ve öncelikler:

Akbaş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim politikaları, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, okul güvenliği ve eğitim-öğretim faaliyetleri başta olmak üzere birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da çok yönlü gelişimlerinin desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

öğretmenlerin rolü ve okul-aile iş birliği:

Eğitimin niteliğinin artırılmasında öğretmenlerin bilgi, birikim ve özverili çalışmalarının belirleyici bir role sahip olduğunu vurgulayan Akbaş, öğretmen görüş ve önerilerinin eğitim süreçlerinin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Okul-aile iş birliği ile öğrencilerin bireysel gelişimlerinin yakından takip edilmesinin gerekliliğine dikkat çekildi.

Programın sonunda Akbaş, geleceğin teminatı olan öğrencilerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen öğretmenlere emekleri, gayretleri ve eğitime sundukları değerli katkılardan dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Buluşma, öğretmenlerin önerilerinin değerlendirilmesi ve ortak çalışmanın önemi vurgulanarak sona erdi.

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ NEVZAT AKBAŞ, &quot;ÖĞRETMENLER ODASI BULUŞMALARI&quot; ÇERÇEVESİNDE ÖĞRETMENLERLE...

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ NEVZAT AKBAŞ, "ÖĞRETMENLER ODASI BULUŞMALARI" ÇERÇEVESİNDE ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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