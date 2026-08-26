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İl müdürü İlhan çocuk evleri sitesinde hizmetleri yerinde inceledi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, Çocuk Evleri Sitesi personeliyle bir araya gelerek hizmetleri, ihtiyaç ve önerileri yerinde değerlendirdi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 09:29

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İl müdürü İlhan çocuk evleri sitesinde hizmetleri yerinde inceledi

İl müdürü yerinde inceleme yaptı:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaret sırasında site personeliyle görüşmeler gerçekleştirildi ve kurum içi uygulamalar yakından takip edildi.

Personel görüşleri ve değerlendirmeler:

İlhan, görev yapan personelden yürütülen hizmetlere dair bilgi aldı, personelin görüş ve önerilerini dinledi. Görüş alışverişinde bakım, eğitim ve destek hizmetlerinin işleyişi ile çocukların günlük ihtiyaçlarına yönelik uygulamalar ele alındı.

Çocukların güvenliği ve hizmet anlayışı:

Ziyarette çocukların güvenli ve huzurlu bir ortamda yetişmelerinin önemi vurgulandı. İlhan, "Çocuklarımızın geleceğe güvenle hazırlanması için görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını merkeze alan hizmet anlayışımızı sürdüreceğiz" sözleriyle kurumun yaklaşımını dile getirdi ve sürdürülen hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İL MÜDÜRÜ İLHAN’DAN ÇOCUK EVLERİ SİTESİ’NDE İNCELEME

İL MÜDÜRÜ İLHAN’DAN ÇOCUK EVLERİ SİTESİ’NDE İNCELEME

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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