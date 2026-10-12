İl sağlık müdürleri sağlık hizmetlerini geliştirmek için Karantina Adası'nda toplandı

Toplantı Karantina Adası'nda tamamlandı:

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile bir araya geldi. Toplantı, İzmir'in Urla ilçesindeki Karantina Adasında, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlendi ve üç gün sürdü.

Katılımcılar ve program:

Programa Sağlık Bakan Yardımcıları, genel müdürler, il sağlık müdürleri ve birim amirleri katıldı. Genel müdürlükler tarafından yapılan sunumlarda, yürütülen projeler, hizmet sunumunda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri paylaşıldı. Günlük oturumlar, sunumların ardından soru-cevap ve değerlendirme bölümleriyle tamamlandı.

Gündem ve değerlendirmeler:

Toplantıda öncelikli olarak mevcut sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, koordinasyonun artırılması ve saha geri bildirimlerinin politika yapımına nasıl yansıtılacağı ele alındı. İl sağlık müdürlerinin deneyimleri, sahadaki ihtiyaçlar ve hizmet kalitesini yükseltmeye yönelik uygulamalar toplantının ana tartışma başlıkları arasında yer aldı.

Program, ilgili birimlerin görüş alışverişinde bulunması ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik ortak önerilerin şekillenmesiyle son buldu. Dr. Ferhat Damkacı da toplantı süresince değerlendirmelere katılarak Bilecik özelinde gözlemlerini ve önerilerini paylaştı.

BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DAMKACI, BAKAN MEMİŞOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ SAĞDAKİ SAĞLIK BAKANI PROF. DR. KEMAL MEMİŞOĞLU, SOLDAKİ BİLECİK İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. FERHAT DAMKACI