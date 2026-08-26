İlk bavulum ilk biletim üç yıldır Hataylı gençlerin yanında

HBB'nin destek programı devam ediyor:

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından üçüncü kez uygulanan 'İlk Bavulum İlk Biletim' projesi, ilk kez üniversiteye gidecek öğrencilere ekonomik ve maddi destek sağlamak amacıyla sürdürülüyor. Proje, Başkan Mehmet Öntürk'ün seçim döneminde verdiği söz üzerine göreve geldiği ilk yıl hayata geçirildi.

kapsam, geçmiş yıllar ve rakamlar:

2024 ve 2025 yıllarında toplam 14.733 öğrenci projenin imkanlarından yararlandı. Bu yıl ise HBB, öğrencilere verilen yol harçlığını 4.000 TL'ye yükseltti. Proje kapsamında öğrencilere ayrıca kişisel bakım ve hijyen ürünlerinin bulunduğu bavullar teslim ediliyor.

başvuru koşulları ve uygulama süreci:

Başvurular yalnızca çevrimiçi olarak yapılabilecek ve kayıtlar 25 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak. Projeden yararlanmak isteyen öğrencilerde; 2026 yılında Hatay dışında bir üniversiteyi kazanmış ve kaydını tamamlamış olma ile Hatay'da ikamet etme şartı aranıyor. Ayrıca öğrencilerin devlet üniversitesi veya özel üniversitelerin %100 burslu örgün eğitim programlarına yerleşmiş olmaları gerekiyor.

Başvurular değerlendirildikten sonra olumlu bulunan adaylara HBB tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacak. Bavullar, mesajda belirtilen tarih ve adreste öğrencilere teslim edilecek. Proje, hem ekonomik katkı sağlamak hem de yeni üniversite hayatında temel ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla planlanmış durumda.

HBB TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “İLK BAVULUM İLK BİLETİM PROJESİ” KAPSAMINDA ÜNİVERSİTEYE GİDECEK ÖĞRENCİLERE YOL HARÇLIĞI VE İÇERİSİNDE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNİN BULUNDUĞU BAVULLAR ULAŞTIRILIYOR.