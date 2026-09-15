İlk entegre raporuyla ATP uluslararası arenada altı ödül ve dereceler kazandı

ATP’nin 2025 entegre faaliyet raporu uluslararası takdir topladı

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş.’nin 2025 performansını ve sürdürülebilirlik yaklaşımını bütüncül bir çerçevede sunduğu Entegre Faaliyet Raporu, ABD merkezli League of American Communications Professionals (LACP) tarafından düzenlenen 2025 Vision Awards’ta önemli dereceler elde etti. Rapor, jüri değerlendirmesinde 100 üzerinden 99 puan alarak Platin Ödül seviyesine yükseldi ve dünya genelinde en iyi 100 rapor arasında gösterildi.

Uluslararası yarışmadaki konum ve ödüller:

Bu yıl 25’incisi düzenlenen ve yaklaşık 1.000 başvurunun değerlendirildiği Vision Awards’ta ATP’nin raporu, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde 17’nci sıraya yerleşti. Ayrıca rapor, EMEA bölgesinde “En İyi Rapor Anlatımı (Best Report Narrative)” kategorisinde Gümüş Ödül aldı ve tasarım ile sunum yaklaşımı nedeniyle Teknik Başarı Ödülü (Technical Achievement Award) ile de ödüllendirildi.

Raporun içeriksel yapısı ve sektörel önemi:

ATP’nin bu çalışması, şirketin finansal performansını, stratejik önceliklerini ve sürdürülebilirlik yaklaşımını bir arada gösterme hedefiyle hazırlandı. Açıklamada, raporun Türkiye’de yazılım ve teknoloji sektöründe Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na (TSRS) uyumlu ilk entegre faaliyet rapor olma özelliğini taşıdığı vurgulandı. Çalışma, GRI Standartları’na uygun şekilde şirketin iş modeli, risk ve fırsatları ile paydaşlar için yarattığı değeri bütüncül biçimde sunuyor.

Bu kapsam, raporun hem kurumsal yatırımcılar hem de sürdürülebilirlik paydaşları için başvuru niteliğinde olmasını sağlıyor. Hem anlatım hem de tasarım başarısının uluslararası platformlarda ödüllendirilmesi, raporun içerik kalitesi ve iletişim etkinliğine dair güçlü bir gösterge sunuyor.

ATP Genel Müdürü Ümit Cinali, ödüllere ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "İlk entegre faaliyet raporumuzun uluslararası ölçekte güçlü sonuçlar elde etmesinden memnuniyet duyuyoruz. Finansal performansımızı, stratejik önceliklerimizi ve sürdürülebilirlik yaklaşımımızı bir araya getiren raporun temelinde paydaşlarımıza açık, anlaşılır ve bütüncül bilgi sunma hedefimiz bulunuyor. Bu başarı, benimsediğimiz raporlama ilkelerinin uluslararası ölçekte de takdir gördüğünü ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemlerde de aynı anlayışla tüm paydaşlarımız için uzun vadeli değer oluşturmaya devam edeceğiz."

Sonuç olarak, ATP’nin 2025 Entegre Faaliyet Raporu, hem içerik hem de sunum boyutlarında uluslararası alanda tanınırlık kazandı. Platin ödül ve diğer dereceler, şirketin şeffaflık, bütüncül raporlama ve tasarım standartlarına yaptığı yatırımların somut bir yansıması olarak değerlendirilebilir.

ATP’NİN 2025 ENTEGRE FAALİYET RAPORU, LACP 2025 VİSİON AWARDS’TA 100 ÜZERİNDEN 99 PUAN ALARAK PLATİN ÖDÜL’ÜNÜ KAZANDI. RAPOR, DÜNYANIN EN İYİ 100 RAPORU ARASINDA GÖSTERİLİRKEN AVRUPA, ORTA DOĞU VE AFRİKA (EMEA) BÖLGESİNDE 17’NCİ SIRADA YER ALDI.