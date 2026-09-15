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İlköğretim haftası Bağlar'da eğitim yılına umut kattı

Topraktaş TOKİ İlkokulu'nda düzenlenen İlköğretim Haftası töreninde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açıldı; Vali Yardımcısı Fatih Ayaz öğretmenlere teşekkür etti.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 12:22

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 12:26

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EDİTÖR: Ayşe Şen

İlköğretim haftası Bağlar'da eğitim yılına umut kattı

kutlama programı:

Bağlar ilçesindeki Topraktaş TOKİ İlkokulunda, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından İlköğretim Haftası kutlama programı yapıldı. Programa Vali Yardımcısı Fatih Ayaz, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

vali yardımcısının mesajı:

Programda konuşan Ayaz, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ülke, il ve eğitim camiası için hayırlı olmasını diledi. Ayaz, 'Çünkü güçlü bir gelecek; iyi yetişmiş, donanımlı, millî ve manevi değerlerine bağlı siz gençlerle mümkün olacaktır.' sözleriyle eğitimin önemine vurgu yaptı.

eğitim ve öğretmen rolüne vurgu:

Ayaz, eğitimi yalnızca bilgi aktarımı olarak görmediğini; akıllı, nizami ve karakterli bireylerin yetiştirilmesinde eğitimin kritik bir adım olduğunu belirtti. Konuşmasında öğretmenlerin çocukların ve gençlerin yetiştirilmesindeki rollerine dikkat çekerek, 'Tüm öğretmenlerimize ben şimdiden almış oldukları sorumluluklardan dolayı teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Kutlama programı, okul topluluğunun katılımıyla sona ererken, yetkililer yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin temennilerini yineledi ve eğitim sürecinin önemine dair mesajlar paylaşıldı.

DİYARBAKIR&#039;IN BAĞLAR İLÇESİNDEKİ TOPRAKTAŞ TOKİ İLKOKULU&#039;NDA İLKÖĞRETİM HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI...

DİYARBAKIR'IN BAĞLAR İLÇESİNDEKİ TOPRAKTAŞ TOKİ İLKOKULU'NDA İLKÖĞRETİM HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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