Dolar 48,4374 +0,05%
Euro 56,1888 -0,20%
Bist 13.938,96 +0,05%
Altın Gram 6.919,70 -2,13%
EUR/USD 1,1605 -0,22%
Brent Petrol 94,80 -0,75%
--°

İncirliova'da oto çarpışması: iki kişi yaralandı

İncirliova'da İzmir-Aydın Otobanı Dereağzı mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; sağlık, jandarma ve itfaiye müdahale etti.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

İncirliova'da oto çarpışması: iki kişi yaralandı

İzmir-Aydın otobanı Dereağzı mevkiinde kaza:

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, İzmir-Aydın Otobanı Dereağzı mevkiinde iki otomobilin çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre araçlar henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı ve çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savruldu.

olay anı ve ihbar süreci:

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk belirlemelere göre araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

müdahale ve soruşturmanın seyri:

Saha ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, araçlarda gerekli kontrolleri gerçekleştirirken jandarma ekipleri ise kazayla ilgili soruşturmayı başlattı. Kaza nedeninin netleşmesi için gerekli incelemeler devam ediyor.

AYDIN&#039;IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE 2 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ...

AYDIN'IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE 2 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de yanan tekstil fabrikasının depo bölümünden görüntüler ortaya çıktı
images

Konya'da Ecdat Parkı önünde ticari taksi devrildi: 1 yaralı
images

Anız alevleri pamuk yüklü tırı hedef aldı; sürücünün kararlı müdahalesi hasarı s...
images

Yozgat'ta Dörtyol mevkiinde çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eczacıbaşı spor kulübü 60 yıllık mirasını ve kadın voleyboluna bakışını anlattı

Kayseri'de yanan tekstil fabrikasının depo bölümünden görüntüler ortaya çıktı

Konya'da Ecdat Parkı önünde ticari taksi devrildi: 1 yaralı

Anız alevleri pamuk yüklü tırı hedef aldı; sürücünün kararlı müdahalesi hasarı sınırladı

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı