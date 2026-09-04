İncirliova'da oto çarpışması: iki kişi yaralandı

İzmir-Aydın otobanı Dereağzı mevkiinde kaza:

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, İzmir-Aydın Otobanı Dereağzı mevkiinde iki otomobilin çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre araçlar henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı ve çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savruldu.

olay anı ve ihbar süreci:

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk belirlemelere göre araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

müdahale ve soruşturmanın seyri:

Saha ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, araçlarda gerekli kontrolleri gerçekleştirirken jandarma ekipleri ise kazayla ilgili soruşturmayı başlattı. Kaza nedeninin netleşmesi için gerekli incelemeler devam ediyor.

AYDIN'IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE 2 OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.