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Ortaköy'de Portakal Yokuşu'nda yola kayan istinat duvarı trafiği durdurdu

İstanbul'da etkili sağanak sonucu Ortaköy'den Ulus yönüne çıkan Portakal Yokuşu'ndaki istinat duvarı yola çöktü; şans eseri can kaybı veya yaralanma olmadı, trafik durdu.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 21:53

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ortaköy'de Portakal Yokuşu'nda yola kayan istinat duvarı trafiği durdurdu

Ortaköy'de istinat duvarı çöktü

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış, Ortaköy'den Ulus istikametine çıkan Portakal Yokuşu'nda bulunan istinat duvarının çökmesine neden oldu. Olay sırasında toprağın ve beton parçalarının caddeye savrulması, olası bir faciayı gündeme getirdi.

Olayın seyri:

Çökme anında yoldan araç veya yayaların geçmemesi, şans eseri can kaybı veya yaralanma olmamasını sağladı. İstinat duvarından kopan toprak ve beton parçaları caddeye yayıldı ve ulaşımı engelledi.

Müdahale ve trafik:

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ekipler sevk edildi. Çökme nedeniyle cadde üzerinde trafik dururken, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü ve yolun güvenli hale getirilmesine yönelik müdahalenin devam ettiği bildirildi.

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Ortaköy'de şiddetli yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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