Mahalle muhtarı yağmurda boğulma tehlikesi geçiren kediyi su dolan lojmandan kurtardı

Olayın gelişimi:

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sırasında bir okul lojmanı suyla doldu ve içeride bir kedinin mahsur kaldığı görüldü. Bölgeden gelen sesleri duyan mahalle muhtarı Ersin Esenboğa, hayvanı kurtarmak için hızla harekete geçti.

Müdahale ve kurtarma:

Ersin Esenboğa lojmana girerek kedinin bulunduğu yere ulaştı ve boğulma tehlikesi geçiren hayvanı bulunduğu yerden alıp sudan çıkardı. Su seviyesinin yükselmiş olması nedeniyle müdahalenin hızlı ve doğrudan yapılması gerekti.

Kurtarma sayesinde kedi sudan çıkarıldı ve daha fazla zarar görmesi engellendi. Olay, yağışın etkili olduğu akşam saatlerinde gerçekleşti ve kurtarma anı mahalle sakinleri tarafından da izlendi.

ARNAVUTKÖY’DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ SIRASINDA SU DOLAN OKUL LOJMANINDA MAHSUR KALAN KEDİ, MAHALLE MUHTARI ERSİN ESENBOĞA TARAFINDAN KURTARILDI.