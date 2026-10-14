Ayazağa'da sağanak sonrası istinat duvarları şelaleye döndü

Ayazağa'da sağanakların bıraktığı izler

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Ayazağa mahallesinde etkili olan sağanak yağış, kent yaşamını olumsuz etkiledi. Yağışın ardından bazı sokaklar göle dönerken, araçların su altında kaldığı ve ilerleyemediği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde öne çıkanlar:

Paylaşılan görüntülerde onlarca aracın suda ilerleyemeyerek mahsur kaldığı, sokakların kısa sürede suyla dolduğu görülüyor. Sokaklardaki birikintiler özellikle dar yolları kullanılamaz hale getirdi ve toplu ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sahadaki görüntülerde dikkat çeken bir başka unsur ise istinat ve bahçe duvarlarının su akışıyla birlikte adeta şelaleye dönüşmesi. Dikey alanlardan inen su, duvar yüzeylerini boydan boya kaplayarak yağışın etkisini görsel olarak da ortaya koydu.

Yağışın yol açtığı sonuçlar:

Yağış, mahallede günlük yaşamı aksattı; yolların göle dönmesi ulaşımı güçleştirirken, suyla kaplanan bölgelerde araçlar zarar görme riskiyle karşı karşıya kaldı. Olayla ilgili görüntüler, aynı zamanda altyapının yoğun yağışlara karşı hassiyetini de gözler önüne serdi.

Yetkililerce yapılan veya planlanan müdahalelere dair bilgiler görüntülerde yer almazken, yaşananlar mahalle sakinlerinin yağış ve su tahliyesine ilişkin kaygılarını artırdı. Olayın ardından görüntüler sosyal medyada geniş yer buldu ve bölgedeki su birikintilerinin boyutu kamuoyuna yansıdı.

İSTANBUL SARIYER'DE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE YOLLAR GÖLE DÖNERKEN, ARAÇLARIN SU ALTINDA KALDIĞI VE İSTİNAT DUVARININ ŞELALEYE DÖNDÜĞÜ YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI.