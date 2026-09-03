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İncirliova'da çöp konteynerleri karasinekle mücadele için ilaçlandı

İncirliova Belediyesi, karasinek oluşumunu önlemek için ilçe genelindeki çöp konteynerlerini ilaçlayarak çevre sağlığını ve temizlik düzeyini artırıyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 08:48

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EDİTÖR: Aslı Han

İncirliova'da çöp konteynerleri karasinekle mücadele için ilaçlandı

İlçe genelinde uygulama:

İncirliova Belediyesi ekipleri, Aydın’ın İncirliova ilçesinde karasinek oluşumunun ve yayılımının önüne geçmek amacıyla ilçe genelindeki çöp konteynerlerinde ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Çalışma, daha temiz, sağlıklı ve huzurlu yaşam alanları oluşturma hedefiyle düzenli olarak yürütülüyor.

Çevre sağlığı ve amaç:

Belediye yetkilileri, yapılan ilaçlamanın çevre temizliğinin korunmasına katkı sağlayacağını ve vatandaşların sağlığını tehdit edebilecek unsurlara karşı önlem almayı amaçladığını belirtti. Düzenli uygulamalarla kara sinek populasyonunun kontrol altına alınması hedefleniyor.

Vatandaşlara çağrı:

Yetkililer, hizmetlerin etkin olması için vatandaşlardan konteyner çevresinin temiz tutulması ve çöplerin konteynerlerin içerisine bırakılması konusunda özen gösterilmesini istedi. Belediye, daha temiz bir İncirliova için kurum çalışmalarının yanı sıra halkın da sorumluluk almasının önemine vurgu yaptı.

AYDIN’IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE KARASİNEK OLUŞUMUNUN VE YAYILIMININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ AMACIYLA İLÇE...

AYDIN’IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE KARASİNEK OLUŞUMUNUN VE YAYILIMININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ AMACIYLA İLÇE GENELİNDEKİ ÇÖP KONTEYNERLERİ BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN İLAÇLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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