İncirliova'da tartışma sonrası pompalı tüfekle yaraladı, drone destekli operasyonla yakalandı

İncirliova'da pompalı tüfekle yaralama

İncirliova Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, birlikte yaşadığı Emel B. ile tartışan Salih S. pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanan kadın olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından tedaviye alınırken, şüpheli silah ve araçla bölgeden kaçtı.

Olayın gelişimi:

Şüpheli kaçışının ardından bir süre izini kaybettirdi. Polis ekipleri daha sonra şüphelinin aracını seyir halindeyken radar ile tespit etti; şüpheli polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Gerenkova Mahallesi'ne ulaşan şüpheli, aracını zeytinlik ve çalılık alana bırakarak tüfeğiyle kaçmaya devam etti.

Operasyon ve yakalama:

Bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü, İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği sevk edildi. İnsansız hava aracı kaçan şüpheliyi havadan tespit edip anlık takip sağladı. İncirliova ilçe emniyeti ve asayiş ekipleri bölgeyi ablukaya alırken, Özel Harekat polisi şüpheliyi saklandığı yerde yakaladı. Yakalanan Salih S., işlemleri için Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

POMPALI TÜFEKLE BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI VURMUŞTU, YAKALANDI