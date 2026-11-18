Karabük'te tütün kaçakçılığına yönelik baskında üç gözaltı

Karabük'te, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına ilişkin yürütülen operasyonda çok sayıda ürün ele geçirildi ve üç şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu gerçekleştiren birimler, ele geçirilen malzemeler ve soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

ele geçirilen malzemeler:

Operasyonda, 1 adet tütün sarma makinesi, 4 bin adet dondurulmuş makaron, 7 kilogram açık kıyılmış tütün, 4 bin 600 gram bandrollü tütün ile bin 600 adet boş makaron ele geçirildi. Ele geçen ürünlerin miktarı, kaçakçılığın dağıtım ve kullanım ölçeği hakkında bilgi veriyor.

yasal işlem ve soruşturma:

Operasyonu, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttü. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı ve şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde işlem başlatıldı. Soruşturmanın detayları ve olası bağlantılar üzerinde çalışmaların sürdüğü belirtildi.

ELE GEÇİRİLENLER