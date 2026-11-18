Ardahan'da taşkınlara karşı dere ıslahı ve taş tahkimatı çalışmaları sürüyor

Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü, Ardahan merkez ve ilçelerinde taşkın riskini en aza indirmek amacıyla kapsamlı müdahalelerini sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla yerleşim alanları ve tarım arazilerinin korunması, suyun güvenli ve kontrollü akışı hedefleniyor.

yapılan müdahaleler:

DSİ 24. Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, DSİ 243. Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda Gürçayır Mahallesi, Kura Nehri, Ardahan Üniversitesi ile Göle ve Posof ilçelerinde taşkın koruma, dere ıslahı, taş tahkimatı ve rüsubat temizliği işleri tamamlandı. Bu müdahaleler dere yataklarındaki tıkanmaları ve erozyon riskini azaltmayı amaçlıyor.

Ardahan Merkez Ağzıpek köyünde ise 800 metre uzunluğunda taş tahkimatı çalışması devam ediyor. Ekipler, taşkın tehdidinin yüksek olduğu noktalarda öncelikli müdahaleleri gerçekleştiriyor.

vatandaş taleplerine hızlı yanıt ve hedeflenen etkiler:

DSİ ekipleri, gelen talep ve ihtiyaçları değerlendirerek iş makineleriyle sahada müdahalelerde bulunuyor. Yürütülen çalışmalarla dere yataklarının su akış kapasitesinin artırılması, taşkınların önlenmesi ve can ile mal güvenliğinin sağlanması hedefleniyor. Yerel ölçekte yapılan ıslah ve koruma işleri, uzun vadede tarım alanlarının ve yerleşimlerin daha dirençli hale gelmesini sağlayacak.

Yetkililer, çalışmalara devam edileceğini ve önceliklerin saha tespitlerine göre belirlendiğini bildiriyor.

DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, ARDAHAN MERKEZ VE İLÇELERİNDE TAŞKIN RİSKİNİ EN AZA İNDİRMEK, YERLEŞİM ALANLARINI VE TARIM ARAZİLERİNİ KORUMAK AMACIYLA ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.