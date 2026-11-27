İncirliova'ya yapılan yatırımlar

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ'nin İncirliova'da sürdürdüğü çalışmalar, yerel yönetim işbirliğiyle genişletiliyor. Koordinasyonu Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yürüttü; ASKİ Genel Müdürü Hakan Olkaç, Fen İşleri Dairesi Başkanı Ufuk Serdar Özmen, Ulaşım Dairesi Başkanı Abdullah Ilgaz ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Onur Çankaya ilçede Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile bir araya geldi.

yapılan altyapı ve yol çalışmaları:

Görüşmede, İncirliova genelinde bugüne kadar gerçekleştirilen yatırım ve hizmetler değerlendirildi. İlçede Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ tarafından bugüne kadar 988 milyon Türk Lirası değerinde yatırım yapıldığı, toplam 113 kilometre uzunluğunda yol ve 254 kilometre altyapı çalışmasının tamamlandığı aktarıldı.

Sandıklı Mahallesi'nde süren altyapı çalışmaları ile Cumhuriyet Meydanı ve Yeraltı Otoparkı projesindeki ilerleme de toplantının ana başlıkları arasındaydı.

devam eden ve planlanan projeler:

Toplantıda ayrıca yeni projeler değerlendirildi. Başlatılacak projeler arasında İkizdere Yeşil Alanı ve Motor Sporları Merkezi ile Arpadere ve Köprüova mahallelerinde yapılması planlanan sondaj çalışmaları yer aldı.

Ulaşım odağında ise Aykut Ozan Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, Bosna Caddesi ile Erbeyli, Arzular, Eğrek, Meşeli ve Beyköy mahallelerindeki yol çalışmaları üzerinde görüş alışverişi yapıldı.

Özlem Çerçioğlu çalışmalara ilişkin, 'İncirliova ilçemiz genelinde de yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 17 ilçemizin tamamında çalışma ve yatırımlarımızı sürdüreceğiz' dedi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ise yürütülen ve planlanan çalışmalardan dolayı Başkan Çerçioğlu ve ekiplerine teşekkür etti.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ASKİ TARAFINDAN İNCİRLİOVA'DA BUGÜNE KADAR 988 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPILIRKEN, İLÇEDE DEVAM EDEN ALTYAPI ÇALIŞMALARININ YANI SIRA YENİ YOL PROJELERİ, MAHALLE SONDAJLARI VE İKİZDERE REKREASYON ALANI İLE MOTOR SPORLARI MERKEZİ YATIRIMLARI PLANLANIYOR.