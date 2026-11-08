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Arabuluculuk süreci durdu: Arakçi ara seçimlerin görüşmeleri sekteye uğrattığını söyledi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile temaslarda savaşın sona erdirilmesinde ilerleme olmadığını, ara seçim sonuçlarının süreci durdurduğunu söyledi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 23:25

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Arabuluculuk süreci durdu: Arakçi ara seçimlerin görüşmeleri sekteye uğrattığını söyledi

arakçi: temaslarda ilerleme kaydedilmedi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran ile Washington arasındaki doğrudan ya da dolaylı temaslarda savaşın sonlandırılmasına yönelik kayda değer bir ilerleme sağlanmadığını açıkladı. Arakçi basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, Washington yönetiminin tutumunun ara seçimlerin ardından nasıl şekilleneceğini görmek için beklemede olduklarını belirtti.

ara seçimlerin yarattığı belirsizlik:

Arakçi, sürecin tıkanmasının temel nedenini ABD'deki ara seçim sonuçlarına bağladı ve şu ifadeyi kullandı: "Bunun ana sebebi, ABD’de açık bir şekilde herkesi hayrete düşüren seçim sonuçları. Durumun yatışması ve arabulucuların ziyaretlerini sürdürebileceği uygun atmosferin oluşması için biraz zaman geçmesi gerekiyor." Bakan, bu nedenle şimdi beklemenin gerektiğini vurguladı.

talepler, arabulucular ve alternatifler:

Görüşmelerin çerçevesi açısından Arakçi, İran ile Katarlı arabulucular arasında yürütülen temaslara atıfta bulundu. Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına ilişkin İran teklifinin uygulama süresinin 2 güne indirildiği bir anlaşmanın söz konusu olduğu bildirildi. İran, bölgedeki deniz taşımacılığının normale dönmesi için ABD'ye 7 şart sunduğunu açıkladı; bu şartlar arasında ABD yaptırımlarının kaldırılması, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması ve savaş tazminatlarının ödenmesi yer alıyor.

Arakçi, ABD tarafının ise nükleer konuların ilk müzakerelerin parçası olması gerektiğini kaydettiğini aktardı. Bakanın sözleri, Tahran'ın talepleri ile Washington'un önceliklerinin henüz örtüşmediğini gösteriyor.

Arakçi ayrıca daha sert bir üslupla Washington’a çağrı yaptı: "Amerikalı seçmenler kararını verdi. Şimdi seçim yapma sırası Beyaz Saray’da. İki günlük teklifimiz masada. Tüm cephelerdeki savaşların sona erdirilmesi de dahil olmak üzere şartlarımızı kabul edin ve sonuçlarını görün. Ya da savaşı seçin ve eğitimli savaşçılarımızın savaş alanında üzerinize cehennem ateşi yağdırmasını izleyin" ifadelerini kullandı. Bu sözler, hem diplomaside baskı aracı hem de müzakerelerde pazarlık gücünü ortaya koyma amacı taşıyor.

Arakçi'nin açıklamaları, arabulucuların ziyaretlerini sürdürebileceği daha elverişli bir ortamın oluşması için zaman gerektiğini işaret ediyor. Şu aşamada tarafların pozisyonları korunurken, sürecin ilerleyebilmesi için öncelikle ABD içindeki siyasi belirsizliğin azalması bekleniyor.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABBAS ARAKÇİ, ABD’DEKİ ARA SEÇİM SONUÇLARINA VE TAHRAN-WASHİNGTON...

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABBAS ARAKÇİ, ABD’DEKİ ARA SEÇİM SONUÇLARINA VE TAHRAN-WASHİNGTON TEMASLARINA İLİŞKİN BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMA YAPTI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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