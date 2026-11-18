İnegöl girişinde karşıya geçmeye çalışan yaya yaşamını yitirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir yaya hayatını kaybetti. Olay, Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde, saat 21.00 civarında gerçekleşti.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre, İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan ve sürücülüğünü Sait Ö.'nün yaptığı 16 ARC 48 plakalı otomobil, karayoluna çıkarak karşıya geçmeye çalışan Fatih Çağcı (32)'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çağcı yola savruldu ve ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Çağcı'ya doktorlar müdahale etti, ancak yapılan tüm çabalara rağmen genç kurtarılamadı.

Olay sonrası işlemler ve soruşturma:

Acı haberi alan Çağcı'nın yakınları hastanede gözyaşlarına boğuldu. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Sait Ö., polis ekiplerince ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde gerekli çalışmalar yapılıyor.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 32 YAŞINDAKİ GENÇ, KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ. GENCİN ÖLÜM HABERİ YAKINLARINI YASA BOĞDU.