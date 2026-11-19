Asayiş denetimi İznik'te geniş kapsamlı yürütüldü

Bursa'nın İznik ilçesinde, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün desteğiyle geniş çaplı bir asayiş denetimi gerçekleştirildi. İlçenin farklı noktalarına yönlendirilen ekipler, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzurunun sağlanması amacıyla sahada yoğun bir çalışma yürüttü.

Uygulamanın kapsamı:

Denetimlerde merkez ve kırsal alanlar dahil olmak üzere ilçenin dört bir yanında eş zamanlı kontroller yapıldı. Uygulamaya 40 ekip ve toplam 350 polis katıldı; ekipler devriye, kontrol noktası ve sokak denetimleri ile görünür güvenlik önlemleri aldı.

Hedef ve devamı:

Yetkililer uygulamanın asayişi sağlama ve kamu düzenini koruma amaçlı olduğunu vurguladı. İznik'te gerçekleştirilen geniş çaplı denetimlerin belirli aralıklarla tekrarlanacağı ve benzer uygulamaların devam edeceği bildirildi.

BURSA’NIN İZNİK İLÇESİNDE, BURSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN DESTEĞİYLE GENİŞ ÇAPLI ASAYİŞ DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. İLÇENİN DÖRT BİR YANINDA DÜZENLENEN UYGULAMADA 40 EKİP VE 350 EMNİYET PERSONELİ GÖREV ALDI.