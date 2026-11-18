Antalya'da gece saatlerinde meydana gelen olayda bir kişi yaşamını yitirdi

Olay, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı ile 100. Yıl Bulvarı birleşiminde bulunan Güllük Altgeçidinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Alt geçidin üst kısmındaki demir korkulukları aşan bir şahıs kendini boşluğa bırakarak akan trafiğin bulunduğu bölümün ortasına düştü.

olayın gelişimi:

O sırada yoldan geçen ve E.A. tarafından kullanılan bir ticari taksi, düşen şahsa çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; yapılan ilk kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve inceleme başlatıldı.

inceleme ve trafik etkisi:

Savcılık talimatıyla Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma yaptı. Üzerinden İ.A. ismine ait bir ulaşım kartı çıkan şahsın, 58 yaşında olduğu tespit edildi ve cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kentin ana arterlerinden birinde gerçekleşen olay nedeniyle alt geçit geçici olarak trafiğe kapatıldı ve bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

ANTALYA’DA HAYATINA SON VERMEK İÇİN AKAN TRAFİĞE ALDIRMADAN ALT GEÇİDİN ÜST KISMINDAN KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKAN VE TİCARİ TAKSİNİN ÇARPTIĞI ŞAHIS FECİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ.