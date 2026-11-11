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İnegöl'de cadde dönüşünde çarpışma: anne ile oğlu yaralandı

İnegöl'de Ertuğrulgazi Caddesi'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı; anne Hanifa B. (37) ile oğlu Paşhali B. (18) yaralandı, anne ağır tedavi altında.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 22:54

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 22:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İnegöl'de cadde dönüşünde çarpışma: anne ile oğlu yaralandı

Kaza detayları:

Kaza, saat 21.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde seyir halinde olan Hamza B. (22) yönetimindeki 16 DAG 83 plakalı otomobil ile Gürbüz Sokak'tan caddeye çıkan Paşhali B. (18) idaresindeki 16 BLD 934 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Paşhali B. ile arka koltuktaki yolcu olan annesi Hanifa B. (37) yola savrularak yaralandı.

Yaralıların durumu:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı anne ve oğluna ilk müdahaleyi bulunduğu yerde yaptı. Her iki yaralı da ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Hastane yetkililerinden edinilen bilgiye göre, annenin durumu ağır olup tedavisi sürüyor.

Olay sonrası inceleme:

Görgü tanıkları ve güvenlik kayıtlarına göre, yaralı anne ve oğlunun kazadan önce bir zincir marketin indirim kampanyasından alışveriş yapıp gıda ürünlerini eve götürdükleri öğrenildi. Polis ekipleri, kazanın oluş nedenini belirlemek için olay yerinde ve araçlar üzerinde inceleme başlattı; sürücüler ve tanıkların ifadelerine başvuruluyor.

BURSA&#039;NIN İNEGÖL İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA ANNE VE OĞLU...

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA ANNE VE OĞLU YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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