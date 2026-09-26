İnegöl'de dönüş manevrası kazaya dönüştü: 2 yaralı

İnegöl'de dönüş manevrası kazaya dönüştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Olayda ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı bildirildi.

kazanın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde bulunan Fahri İ. (55) idaresindeki 16 T 5535 plakalı ticari taksi, aynı istikamette ilerlerken U dönüşü yapmak isteyen Zehra B. (24) yönetimindeki 16 ZE 017 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta hasar oluştu.

müdahale ve soruşturma:

Kazada, ticari takside yolcu olarak bulunan Hakan D. (34) ile otomobilde bulunan Esma E. (21) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kişiyi de İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan ilk tespitler ve tarafların ifadeleri doğrultusunda soruşturma sürdürülüyor.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE TİCARİ TAKSİ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.