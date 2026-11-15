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İstanbul havalimanı'nda konserve kutularında 13 kilo 512 gram esrar bulundu

İstanbul Havalimanı'nda 14 Kasım'da düzenlenen operasyonda konserve kutularına gizlenen 13 kilo 512 gram esrar ele geçirildi; iki Tunus uyruklu gözaltında.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 08:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İstanbul havalimanı'nda konserve kutularında 13 kilo 512 gram esrar bulundu

Operasyonun ayrıntıları:

İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Kasım tarihinde İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Alınan ihbar üzerine başlatılan çalışma neticesinde şüpheli iki kişinin bagaj ve eşyalarında arama yapıldı.

Ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda, tunus uyruklu olduğu belirlenen N.B.A. ve M.M. isimli şahısların konserve kutuları içerisine gizledikleri tespit edildi. Yapılan sayım ve tartım sonucunda 13 kilo 512 gram esrar bulundu. Şüphelilerle birlikte üzerlerinden çıkan paralar ve cep telefonlarına da el konuldu ve incelemeye gönderilmesine karar verildi.

Soruşturma ve adli süreç:

Operasyon, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından GSBH (Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hal) kapsamında verilen arama kararı çerçevesinde yürütüldü. Yakalanan N.B.A. ve M.M. gözaltına alınarak ifade ve soruşturma işlemleri başlatıldı; her iki şüphelinin de yasal işlemlerinin 15 Kasım tarihinde Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak çıkarılma talimatı verildiği öğrenildi.

İSTANBUL HAVALİMANI’NDA NARKOTİK OPERASYONU: 13 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL HAVALİMANI’NDA NARKOTİK OPERASYONU: 13 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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