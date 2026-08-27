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Kırşehir'de Beyazay ile ortak akıl çalıştayı: engelsiz kent için birlik

Kırşehir'de düzenlenen 'Ortak Akıl Güçlü Şehir' çalıştayında Türkiye Beyazay Derneği Kırşehir Şubesi, rapor sunumu ve iş birliği taahhüdüyle yer aldı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 15:45

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kırşehir'de Beyazay ile ortak akıl çalıştayı: engelsiz kent için birlik

Kırşehir'de sivil toplum temsilcileri bir araya geldi

Kırşehir'de düzenlenen 'Ortak Akıl Güçlü Şehir' çalıştayına kentte özel bireylere yönelik çalışmalar yürüten kuruluşlar da katıldı. Etkinlik kapsamında Türkiye Beyazay Derneği Kırşehir Şube Başkanlığı temsil edildi ve çalıştay raporu ilgili sivil toplum kurumlarına sunuldu.

Çalıştay ve ziyaretin içeriği:

Çalıştay koordinatörü Davut Aygün ve beraberindeki heyet, hazırladıkları çalıştay raporunu Türkiye Beyazay Derneği Kırşehir Şube Başkanı Adnan Göçmen'e sundu. Sunumda şehir planlaması, erişilebilirlik ve özel bireylerin yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik öneriler öne çıktı. Ziyaret, raporun sahadaki uygulamalara nasıl dönüştürülebileceğinin konuşulduğu bir platforma dönüştü.

Beyazay'ın rolü ve iş birliği taahhütleri:

Görüşmede konuşan Adnan Göçmen, şehrin geleceği ve özel bireylerin yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların önemine vurgu yaptı. Göçmen, engelsiz bir Kırşehir hedefi doğrultusunda sivil toplum kuruluşları ve kurumlarla iş birliğinin sürdürüleceğini ifade etti ve raporda belirtilen önerilerin hayata geçirilmesi için ortak adımlar atılacağını belirtti.

Çalıştay ve ziyaret, kentteki STK ağlarının güçlendirilmesi ve erişebilirlik odaklı projelerin önceliklendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Katılımcılar, rapor çıktılarının takip edilmesi ve somut projelere dönüştürülmesi için düzenli iletişim mekanizmalarının kurulması gerekliliğini ortaya koydu.

KIRŞEHİR&#039;DE SİVİL TOPLUM TEMSİLCİLERİ, &quot;ORTAK AKIL GÜÇLÜ ŞEHİR&quot; ÇALIŞTAYI DÜZENLEDİ. DÜZENLENEN...

KIRŞEHİR'DE SİVİL TOPLUM TEMSİLCİLERİ, "ORTAK AKIL GÜÇLÜ ŞEHİR" ÇALIŞTAYI DÜZENLEDİ. DÜZENLENEN ÇALIŞTAYA TÜRKİYE BEYAZAY DERNEĞİ KIRŞEHİR ŞUBE BAŞKANLIGI DA KATILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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