Kampüste ibadet ve çocuk eğitimi aynı çatı altında: cami ve 4–6 yaş Kur’an kursu hizmette

kampüs içinde yeni ibadet ve eğitim alanı:

Burdur Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsünde, hayırsever Ethem Sipahi’nin katkılarıyla inşa edilen cami ve 4-6 yaş Kur’an Kursu yapımı tamamlanarak hizmete açıldı. Yapılan eserler kampüs içinde hem ibadet hem de erken yaşta dini eğitim imkânı sağlayacak fiziksel alanlar sunuyor.

açılış töreni ve inceleme:

Açılış programına Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy ve kurum yetkilileri katıldı. Program kapsamında açılan cami ile kurs binası katılımcılar tarafından gezilerek incelendi ve yapılan çalışmalar yerinde görüldü.

Kurum yetkilileri ve bağışçıların ortak katkısıyla tamamlanan bu tür projelerin, ceza infaz kurumlarında barındırılan kişilerin ve ailesinin sosyal ve manevi ihtiyaçlarına cevap verebilecek alanlar oluşturduğu belirtiliyor. Açılışı yapılan tesislerin kampüs içindeki günlük yaşam ve eğitim faaliyetlerine nasıl entegre edileceği ise yetkililerin planlama ve uygulama süreçleriyle şekillenecek.

BURDUR YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU KAMPÜSÜNDE HAYIRSEVERLERİN KATKILARIYLA YAPIMI TAMAMLANAN CAMİ VE 4-6 YAŞ KUR’AN KURSU DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI. BURDUR CUMHURİYET BAŞSAVCISI HARUN ÜNLÜSOY(SAĞDA),HAYIRSEVER ETHEM SİPAHİ (ORTADA)