Samsun'da tramvay raylarına koşan çocuğu kurtaran güvenlik görevlisi eylülün özel güvenlik görevlisi seçildi

olayın ayrıntıları:

26 Ağustos 2026 tarihinde Samsun Cumhuriyet Meydanı Tramvay İstasyonunda görev yapan özel güvenlik görevlisi Muhammet Lafçi, hareket halindeki tramvayın raylarına doğru koşan bir çocuğu fark etti.

Lafçi'nin zamanında ve kararlı müdahalesi sonucu çocuk tramvayın önünden uzaklaştırıldı ve muhtemel bir kaza engellendi. Olay sırasında başka yaralanma veya hasar kaydedilmedi.

müdahale anı:

Güvenlik görevlisinin dikkat ve duyarlılığı, risk anında hızlı davranmasıyla birleşti. Görgü tanıkları ve istasyon personeli müdahalenin anında gerçekleştiğini belirtti; Lafçi'nin eylemi çocuğun tramvayın altında kalmasını önledi.

ödül ve takdir:

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yürütülen "Ayın Kaan Uygulaması ve Özel Güvenlik Görevlisi Projesi" kapsamında Muhammet Lafçi, eylül ayının özel güvenlik görevlisi seçildi ve hakkında bir teşekkür belgesi düzenlendi. Teşekkür belgesi Samsun İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın tarafından takdim edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada Lafçi'nin duyarlı ve örnek davranışı nedeniyle tebrik edildiğini bildirdi.

TEŞEKKÜR BELGESİ, SAMSUN İL EMNİYET MÜDÜRÜ FARUK AYDIN TARAFINDAN LAFÇİ’YE TAKDİM EDİLDİ.