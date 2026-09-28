İnternetten ihtiyaç sağlayıp saklanan firari hükümlü evinde silahlarla yakalandı

Operasyon ve yakalama:

Adana Emniyeti ekipleri, hakkında 317 ayrı suç kaydı bulunan ve benzer suçlardan kesinleşmiş 10 yıl 7 ay hapis cezası olan Ferhat T. (23) için yürüttükleri takip sonucunda şüphelinin saklandığı adrese operasyon düzenledi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen çalışma, kent güvenlik kameraları ve çevredeki iş yeri görüntülerinin titiz incelenmesiyle ilerletildi.

Görüntü incelemesi ve adres tespiti:

Polis ekipleri, KGYS kayıtları ve çevredeki güvenlik kameralarını tek tek kontrol ederek şüphelinin Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesindeki bir apartman dairesinde saklandığını belirledi. Yapılan incelemelerde Ferhat T.'nin yakalanmamak için bir süredir dışarı çıkmadığı, ihtiyaçlarını internet üzerinden siparişlerle karşıladığı tespit edildi.

Aramada ele geçirilenler:

Adrese düzenlenen operasyon sonucunda şüpheli yakalanırken evde yapılan aramada 1 hafif makineli tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve 5 cep telefonu bulundu. Ele geçirilen malzemelerle ilgili delil niteliğindeki doküman ve cihazlara da el konuldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ferhat T., çıkarıldığı mahkeme işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma ve delil incelemeleri polis tarafından sürdürülüyor.

ADANA’DA POLİS EKİPLERİ, HAKKINDA 317 AYRI SUÇTAN ARAMA KAYDI BULUNAN VE 10 YIL 7 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANAN 23 YAŞINDAKİ FİRARİ HÜKÜMLÜYÜ, SAKLANDIĞI APARTMAN DAİRESİNE DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALADI.