Yüksek gerilim tellerine çarpan kuş anız yangınına yol açtı

Olayın gelişimi:

Gerede ilçesine bağlı Danışmentler köyü yakınlarında, yüksek gerilim hattındaki tellerine çarpan bir kuşun yanarak düşmesi sonucu arazideki anızlar tutuştu. Olayı görenler duman ve alevleri fark ederek yetkililere haber verdi.

Müdahale ve kontrol:

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü ve çevredeki alanın daha fazla zarar görmesi önlendi.

Can kaybı ve sonuç:

Yüksek gerilim hattına çarpan kuş olay yerinde telef oldu. Yangının söndürülmesiyle birlikte olası daha büyük hasarlar engellendi, ancak anız yangınları ve elektrik hatlarının oluşturduğu riskler yeniden dikkat çekti.

BOLU’NUN GEREDE İLÇESİNDE ELEKTRİK TELLERİNE ÇARPAN KUŞ NEDENİYLE ANIZ YANGINI ÇIKTI. YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.