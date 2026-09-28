Ceviz hasadında kaza: Karabahşılı'da ağaçtan düşen kişi yaralandı

olay detayları:

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Karabahşılı köyünde ceviz toplamak için ağaca çıkan Bünyamin Özet, dengesini kaybetmesi sonucu ağaçtan düştü.

Yaklaşık 3 metre yükseklikten taşların üzerine düşen Özet yaralandı. Durumu gören yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.

müdahale ve nakil:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra yaralıyı Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırdı.

soruşturma:

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE CEVİZ AĞACINDAN DÜŞEN KİŞİ YARALANDI.