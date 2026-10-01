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İnternetten kuryeli ticareti yöneten şebeke çökertildi, 18 kişi tutuklandı

Nevşehir merkezli 4 ilde yürütülen operasyonda dijital platformlarda satıcı panelleri kuran 34 şüpheliden 18’i mahkemece tutuklandı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 20:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İnternetten kuryeli ticareti yöneten şebeke çökertildi, 18 kişi tutuklandı

Nevşehir merkezli dijital uyuşturucu operasyonu sonuçlandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen projeli çalışma sonucunda, internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şebekeye operasyon düzenlendi. Ekiplerin yaklaşık 4 ay süren takibiyle ortaya çıkarılan yapının, Telegram, Discord ve TikTok gibi platformlarda satıcı panelleri oluşturduğu ve sosyal medya ile anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden alıcılarla iletişim kurduğu belirlendi.

Operasyonun kapsamı ve yöntemi:

Soruşturmada, şüphelilerin aldığı siparişleri kargo yöntemiyle gönderdiği; bazı zanlıların ise yurt dışından gelen kuryelerin yutma yöntemiyle getirdiği uyuşturucu maddeleri temin ederek ticaretini yaptığı saptandı. Çalışma kapsamında Nevşehir merkez ile Derinkuyu, Gülşehir, Avanos ve Acıgöl ilçelerinin yanı sıra İstanbul, İzmir ve Antalya'da eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Operasyonlara toplam 214 personel, 3 İHA ve 3 narkotik dedektör köpeği katıldı. Ekiplerce belirlenen 35 şüpheliye ait 36 adres hedef alınarak operasyonlar düzenlendi; bu adreslerden 34 kişi yakalanıp gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanması ise sürüyor.

Ele geçirilenler ve adli süreç:

Aramalarda toplam 3 kilo 399 gram çeşitli uyuşturucu ve uyarıcı madde ile sentetik ecza türü ilaçlar, hassas teraziler ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 90 bin 20 TL, 990 bin İran riyali ve 1.320 Euro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 10 kişi ifade sonrası serbest bırakıldı. Kalan 24 şüpheli, "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi; savcılık işlemlerinin ardından 4 kişi serbest bırakıldı, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi ve 18 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyonun ayrıntıları ve firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturmayı yürüten birimler, dijital platformlar üzerinden yürütülen uyuşturucu ticaretine karşı takip ve saha çalışmalarının eş zamanlı yürütülmesinin etkinliğini vurguladı.

Nevşehir&#039;de dijital uyuşturucu ağı çökertildi: 18 şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de dijital uyuşturucu ağı çökertildi: 18 şüpheli tutuklandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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