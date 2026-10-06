İpsala'da çeltik tarlasına yangın molası: biçerdöver kullanılamaz hale geldi

Edirne'nin İpsala ilçesinde çeltik hasadı sırasında bir biçerdöver çalışma sırasında alev aldı. Olayın nedeni henüz belirlenemedi.

Yangına müdahale edilirken, Önalan Tarım İpsala işletmesine ait biçerdöver kullanılamaz hale geldi.

yangına müdahale ve hasar:

Çevredeki müdahaleler sonucu yangına müdahale edildi; olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Makine tarlada ağır hasar görerek kullanılamaz hale geldi.

uzmanlardan uyarı ve önlemler:

Yetkililer ve üreticiler, hasat döneminde biçerdöverlerin düzenli olarak kontrol edilmesi, yangın söndürme tüplerinin hazır bulundurulması ve muhtemel yangınlara karşı gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarıda bulundu. Bu tür önlemlerin tehlikelerin azaltılmasında önemli olduğu vurgulandı.

İPSALA’DA ÇELTİK HASADI ÇALIŞMA SIRASINDA BİÇERDÖVER YANDI