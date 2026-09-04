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Babası şehit emniyet müdürünün terfi mesajı: 'baba, emanetine sahip çıktım'

Selçuk İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Murat Yener, 30 yıllık hizmetin ardından 1. Sınıf Emniyet Müdürü oldu; terfiyi şehit babası ve annesine adadı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 18:20

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Babası şehit emniyet müdürünün terfi mesajı: 'baba, emanetine sahip çıktım'

Babası şehit emniyet müdürünün terfi mesajı: 'baba, emanetine sahip çıktım'

Selçuk İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Murat Yener, 30 yıllık meslek hayatının ardından 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine yükseldi. Yeni rütbesini Teftiş Kurulu Başkanlığı İzmir Çalışma Merkezi bünyesinde Başmüfettiş olarak sürdürecek olan Yener, terfi haberini duygusal bir paylaşım ile kamuoyuna duyurdu.

mesleki yolculuk ve yeni görev:

Yener, meslek hayatına 1996 yılında Polis Akademisi ile adım attı ve 2000 yılında komiser yardımcısı olarak göreve başladı. Çeşitli birimlerde görev aldıktan sonra Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürüttü. Terfiyle birlikte görevini devreden ekip içinde, Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine Fatih Uygur Alp getirildi.

Atama kararının ardından Yener, İzmir Çalışma Merkezi'nde başlayacağı yeni görev hazırlıklarını sürdürüyor; kurum içindeki denetim ve soruşturma görevlerinde tecrübesini aktaracak.

terfi kutlaması ve duygusal vurgular:

Terfi sevincini mesai arkadaşlarıyla paylaşan Yener için düzenlenen akşam yemeğinde Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar da hazır bulundu. Kaymakam Çağlar, Yener'e Selçuk'taki hizmetleri dolayısıyla teşekkür ederek bir başarı plaketi takdim etti.

Yener, terfi mesajında görev başında şehit düşen babası Başkomiser Mehmet Yener ile kendisini yetiştiren annesi Hatice Yener'e ithafen duygularını paylaştı. Sosyal medya açıklamasında 30 yıllık meslek yolculuğuna işaret ederek, bu yükselişi babasının emaneti olarak gördüğünü belirtti ve sözlerini "Baba, emanetine sahip çıktım" ifadesiyle noktaladı.

Yeni rütbe ve görev değişikliğinin ardından Yener, Selçuk'taki görev süresini tamamlayıp Teftiş Kurulu Başkanlığı İzmir Çalışma Merkezi'ndeki görevine başlamaya hazırlanıyor.

SELÇUK KAYMAKAMI OĞUZ ALP ÇAĞLAR (SOLDA), YENER’E SELÇUK’TA GÖREV YAPTIĞI SÜRE BOYUNCA GÖSTERDİĞİ...

SELÇUK KAYMAKAMI OĞUZ ALP ÇAĞLAR (SOLDA), YENER’E SELÇUK’TA GÖREV YAPTIĞI SÜRE BOYUNCA GÖSTERDİĞİ ÖZVERİLİ VE BAŞARILI ÇALIŞMALAR NEDENİYLE TEŞEKKÜR EDEREK BAŞARI PLAKETİ TAKDİM ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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