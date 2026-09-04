Aksaray'da tarlalar sarıya büründü, 214 bin dekar ayçiçeği hasadı başladı

Aksaray'da 2026 ayçiçeği hasadı başladı:

Nüfusunun %80'inin tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığı Aksaray'da 2026 yılı ayçiçeği hasadı yapıldı. Tarım ve hayvancılıkta ülke genelinde birçok bitkide ilk 10'da yer alan ilde, ayçiçeği üretimi hem ekonomik hem de kırsal yaşam açısından öncelikli konumunu koruyor.

Ekim dağılımı ve rekolte:

Aksaray genelinde yaklaşık 214 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi gerçekleştirildi. Bu alanın 39 bin dekarlık kısmında yağlık, 175 bin dekarlık kısmında ise çerezlik ayçiçeği bulunuyor; toplam ekim alanlarının yaklaşık %82'sini çerezlik ayçiçeği oluşturuyor. 2025 yılında Türkiye genelinde üçüncü sırada yer alan Aksaray'da, bu yıl ayçiçeği rekoltesinin 80 bin ton civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Yeşiltepe'deki hasat programı ve üreticiler:

Hasat programı Yeşiltepe beldesinde, çiftçi İlhan Turgut'un tarlasında yapıldı; ayçiçekleri biçerdöver ile toplandı. Programa protokol üyeleri ile birlikte çok sayıda üretici katıldı. Yerel etkinlikler, hasadın organizasyonu ve üreticilerin deneyim paylaşımı açısından önem taşıyor ve bölgedeki tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor.

Aksaray'da ayçiçeği hasadı başladı