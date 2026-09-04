Dolar 48,4350 +0,04%
Euro 56,2848 -0,03%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.987,40 -1,16%
EUR/USD 1,1625 -0,05%
Brent Petrol 95,58 +0,06%
--°

Aksaray'da tarlalar sarıya büründü, 214 bin dekar ayçiçeği hasadı başladı

Aksaray'da 2026 ayçiçeği hasadı başladı; 214 bin dekarda ekim yapıldı, %82'si çerezlik. Yeşiltepe'de hasada katılım oldu, rekolte 80 bin ton bekleniyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 18:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Aksaray'da tarlalar sarıya büründü, 214 bin dekar ayçiçeği hasadı başladı

Aksaray'da 2026 ayçiçeği hasadı başladı:

Nüfusunun %80'inin tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığı Aksaray'da 2026 yılı ayçiçeği hasadı yapıldı. Tarım ve hayvancılıkta ülke genelinde birçok bitkide ilk 10'da yer alan ilde, ayçiçeği üretimi hem ekonomik hem de kırsal yaşam açısından öncelikli konumunu koruyor.

Ekim dağılımı ve rekolte:

Aksaray genelinde yaklaşık 214 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi gerçekleştirildi. Bu alanın 39 bin dekarlık kısmında yağlık, 175 bin dekarlık kısmında ise çerezlik ayçiçeği bulunuyor; toplam ekim alanlarının yaklaşık %82'sini çerezlik ayçiçeği oluşturuyor. 2025 yılında Türkiye genelinde üçüncü sırada yer alan Aksaray'da, bu yıl ayçiçeği rekoltesinin 80 bin ton civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Yeşiltepe'deki hasat programı ve üreticiler:

Hasat programı Yeşiltepe beldesinde, çiftçi İlhan Turgut'un tarlasında yapıldı; ayçiçekleri biçerdöver ile toplandı. Programa protokol üyeleri ile birlikte çok sayıda üretici katıldı. Yerel etkinlikler, hasadın organizasyonu ve üreticilerin deneyim paylaşımı açısından önem taşıyor ve bölgedeki tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor.

Aksaray&#039;da ayçiçeği hasadı başladı

Aksaray'da ayçiçeği hasadı başladı

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Babası şehit emniyet müdürünün terfi mesajı: 'baba, emanetine sahip çıktım'
images

Üreticiyle sahada buluşma: Uşak'ta tarım ve hayvancılıkta uygulamalı destek
images

Askeri tören eşliğinde veda: Yargıtay onursal daire başkanı Atalay Tokat Menteşe...
images

İş dünyası ile üniversite arasında köprü vurgusu: Boyraz'tan Bentli'ye ziyaret

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dernek şubelerine kurşun sıkan iki şüpheli yakalandı

Yüreğir'de başkan vekilliği mahkeme kararıyla Tarık Özünal'a geçti, CHP itirazı sürdürüyor

Milas'ta okulların yeni yerleşim planı eğitimi zorluyor

Antalya'da eş zamanlı operasyon: suç örgütlerini öven 10 şüpheli yakalandı

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı