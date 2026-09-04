Üreticiyle sahada buluşma: Uşak'ta tarım ve hayvancılıkta uygulamalı destek

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü saha çalışmaları

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köylerde üreticilerle yüz yüze görüşmeler yaparak tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yerinde değerlendiriyor. Yapılan ziyaretlerde hem uygulamalı eğitimler veriliyor hem de üreticilerin sahadaki ihtiyaçları tespit ediliyor.

Hayvancılık uygulamaları ve biyogüvenlik:

Personel, üreticilere hayvan sağlığı uygulamaları, besleme ve bakım yöntemleri, sürü yönetimi ile biyogüvenlik önlemleri hakkında bilgi sağlıyor. Bu çalışmalar, hastalık risklerinin azaltılması ve hayvan refahının artırılması amacıyla uygulamalı öneriler içeriyor.

Tarımsal üretim süreçleri ve desteklemeler:

Tarımsal üretim kapsamında ekipler, ekim ve hasat süreçlerine ilişkin pratik bilgiler paylaşmanın yanı sıra üreticileri tarımsal desteklemeler konusunda bilgilendiriyor. Bu sayede üretimin verimliliği ve planlı tarım uygulamaları teşvik ediliyor.

Çalışmalar sırasında ekipler, üreticilerin görüş, talep ve önerilerini dinleyip karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini birlikte değerlendiriyor. Bu yaklaşım, saha ile kurum arasında geri beslemeyi güçlendiriyor.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu ziyaretlerin amacının üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve kırsal kalkınmayı desteklemek olduğunu vurguluyor. Ekiplerin sahadaki çalışmaları önümüzdeki dönemde de düzenli şekilde sürdüreceği belirtildi.

UŞAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KÖYLERDE ÜRETİCİLERİ ZİYARET EDEREK TARIM VE HAYVANCILIK FAALİYETLERİNİ YERİNDE DEĞERLENDİRİYOR.