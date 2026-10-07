İş Enerji’den Bingöl’de hibrit hamle: Metafor RES 100 MW'a ulaştı

İş Enerji, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bulunan Metafor Rüzgar Enerjisi Santrali'ne (RES) 50 MW kapasiteli Hibrit Güneş Enerjisi Santrali'ni (GES) ekleyerek santralin toplam kurulu gücünü 100 MW'a yükseltti. Şirket, yatırımın bakanlık kabul sürecini tamamladığını duyurdu.

yatırım ve teknik detaylar:

Mevcut 50 MW kurulu güce sahip olan Metafor RES'e entegre edilen 50 MW Hibrit GES, sektörde bu büyüklükte devreye alınan ilk 10 yatırımdan biri olma özelliği taşıyor. Projenin mühendislik, tedarik ve kurulum (EPC) çalışmalarını Aldo Enerji üstlendi. İş birliğiyle tamamlanan yatırım, rüzgâr ve güneş kaynaklarını hibrit olarak işletme yaklaşımıyla sahadan daha verimli enerji üretimi hedefliyor.

Projenin çevresel hedefleri arasında yılda yaklaşık 40 bin ton karbon salımının önlenmesi ve bunun 5 bin 500 ağacın karbondioksit tüketimine eşdeğer bir etki yaratması yer alıyor.

şirket hedefleri ve lider açıklamaları:

İş Bankası Grubu iştiraki olarak 2022'de kurulan İş Enerji, bu yatırım sayesinde kurulu gücünü yurt dışı yatırımları da dahil olmak üzere toplam 1.650 MW seviyesine yükseltti. Halihazırda geliştirme ve inşaat aşamasındaki 600 MW'lık kapasite dikkate alındığında şirket, toplamda 2.000 MW'ın üzerinde bir yenilenebilir enerji portföyüne ulaşmış bulunuyor.

İş Enerji Genel Müdürü Kayahan Karadaş konuyla ilgili olarak, 'Bingöl’ün zorlu hava koşullarına rağmen büyük bir azim ve özveriyle çalışan proje ekiplerimiz ve Aldo Enerji başta olmak üzere, yatırımın başarıyla tamamlanmasına katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ederim. Türkiye’nin enerji dönüşümüne ve sürdürülebilir geleceğine katkı sağlayacak yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederek 2030 yılına kadar yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 1.000 MW’ın üzerinde ilave yatırımı tamamlamayı hedefliyoruz' dedi.

Aldo Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Veli Doğan ise, İş Enerji ile 2023 yılından itibaren süregelen iş birliğinin gurur verici olduğunu ve enerji dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen yatırımlarda birlikte çalışmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

İş Enerji'nin Metafor Hibrit GES yatırımı, bölgesel enerji üretimini çeşitlendirirken aynı zamanda şirketin 2030 hedefleri doğrultusunda ilave kapasite planlarını destekleyen somut bir adım olarak öne çıkıyor.

İŞ ENERJİ, BİNGÖL’DE BULUNAN 50 MW KURULU GÜCE SAHİP METAFOR RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALİ’NDEKİ (RES) 50 MW’LIK İLAVE HİBRİT GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES) YATIRIMININ TAMAMINA İLİŞKİN BAKANLIK KABUL SÜRECİNİ TAMAMLADIĞINI DUYURDU.