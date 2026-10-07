Kepez’e yerli emülsiyon tesisi tasarrufla yol yatırımlarına ivme

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün “üret, tasarruf et, daha fazla hizmet kazandır” anlayışı doğrultusunda kurulan Emülsiyon Tesisi açıldı. Belediye öz kaynaklarıyla hayata geçirilen tesise yapılan toplam yatırım 47 milyon 550 bin TL olarak açıklandı. Tesis, sathi asfalt çalışmalarında kullanılan emülsiyonun belediye bünyesinde üretilmesini sağlayarak yol yatırımlarında maliyet avantajı yaratmayı amaçlıyor.

Belediyecilik anlayışı ve mali disiplin:

Törende konuşan Başkan Mesut Kocagöz, göreve geldikleri ilk günden itibaren kaynakların doğru yönetilmesinin öncelikleri olduğunu vurguladı. Kocagöz, “Milletimizin parasını milletimiz için kullanacağız.” diyerek belediyenin mali yapısını güçlendirme ve mali disiplini sağlama süreçlerinin ardından yatırımların hızlandığını belirtti. Belediye yönetimi, tesisin belediye imkânlarıyla kurulmasının önemine dikkat çekti.

Kocagöz, tesisin sadece kısa vadeli harcama azaltımı değil, uzun vadede Kepez’in hizmet kapasitesini artıracak bir adım olduğunu ifade etti ve tasarrufların yine Kepez’e hizmet olarak döneceğini söyledi.

Yol çalışmaları, maliyet düşüşü ve tasarruf hedefi:

Başkan Kocagöz, Kepez’de yaptıkları yol çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı: göreve geldikleri günden bu yana 112 kilometre asfalt yol, 69 kilometre yeni yol, 180 kilometre sathi kaplama ve 214 kilometre stabilize yol çalışması gerçekleştirildi. Yeni emülsiyon tesisiyle birlikte sathi asfalt üretim maliyeti metrekare başına 120 TL’den 90 TL’ye düşecek.

Bu maliyet farkının somut etkisi de hesaplandı: Kocagöz’e göre metrekare maliyetindeki düşüş, her kilometrede yaklaşık 300 bin TL tasarruf anlamına geliyor. Yıllık hedeflenen 100 kilometrelik çalışma karşılığında belediyenin kasasında yaklaşık 30 milyon TL kalacak. Yapılan yatırımın, sağlanacak yıllık tasarrufla yaklaşık 1,5 yılda maliyetini karşılayacağı belirtildi.

Emülsiyon Tesisi’nin yanı sıra yol çalışmalarında kullanılacak 2 kombine sathi kaplama aracı ve çekici yatırımları da proje paketine dahil edildi.

Kepez Belediyesi’nin 105 projelik çalışma programından bugüne kadar 60 projenin hayata geçirildiği, kalan projelerin de aynı kararlılıkla süreceği vurgulandı. Başkan Kocagöz konuşmasını “Kepez’in geleceğinde de, Kepezlinin yanında da Kepez Belediyesi var” mesajıyla sonlandırdı ve tesisin Kepez ile Antalya için hayırlı olmasını diledi.

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI MESUT KOCAGÖZ, KEPEZ’İN PARASINI KORUYAN VE HİZMET KAPASİTESİNİ ARTIRAN YATIRIMLARA BİR YENİSİNİ EKLEDİ. 47 MİLYON 550 BİN TL’LİK YATIRIMLA KURULAN EMÜLSİYON TESİSİ, YILLIK YAKLAŞIK 30 MİLYON TL TASARRUF SAĞLAYACAK