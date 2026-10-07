Ordu'da jandarma silah imalathanesini ortaya çıkardı: 2 kişi tutuklandı

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Altınordu ve Gülyalı ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda çok sayıda silah, şarjör ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonlar, kaçak silah ticaretine ve imalatına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi.

operasyon detayları:

Yapılan aramalarda 11 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 33 tabanca şarjörü ve 216 tabanca fişeği ele geçirildi. Ekipler ayrıca bir silah imalathanesi tespit ederek, imalat ve bakımda kullanılan 456 adet muhtelif malzemeye el koydu.

şüphelilerin yasal süreci:

Operasyon neticesinde yakalanan 3 şüpheliden adliyeye sevk edilenler arasından 2 şüpheli tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Diğer bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; jandarma ekipleri imalathanenin bağlantılarını ve silahların kaynağını tespit etmek amacıyla incelemelerine devam ediyor.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER