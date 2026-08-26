İş için taşınabilir yapay zekâ: Casper NevoPro P40 nasıl fark yaratıyor

NevoPro P40 ile kurumsal mobilitede yeni denge

Artan iş yükü ve yapay zekâ uygulamalarının yaygınlaşması, kurumsal cihazlardan beklenen performans, mobilite ve güvenlik gereksinimlerini yeniden tanımlıyor. Casper’ın sunduğu NevoPro P40, bu beklentileri hedefleyen bir donanım profili sunuyor. Cihaz, özellikle ağır çoklu görevler ve yapay zekâ destekli üretkenlik araçlarına odaklanan şirketler için tasarlanmış bir çözüm olarak öne çıkıyor.

performans ve yapay zekâ:

NevoPro P40, Intel Core Ultra işlemci ve entegre grafik birimi ile birlikte, bağımsız bir yapay zekâ mimarisi barındırıyor. Cihazın NPU yapısı; görüntü işleme, video konferans iyileştirmeleri ve üretkenlik yazılımlarında CPU ve GPU’ya ek yük bindirmeden görevleri üstleniyor. Bu sayede sistem kaynakları daha verimli kullanılırken, cihaz 96 TOPS seviyesine ulaşabilen yapay zekâ işlem gücüyle ağır iş yükleri altında bile stabil çalışma vaat ediyor. Ayrıca Microsoft Copilot entegrasyonu ve Intel Graphics desteği, kullanıcı deneyimini kesintisiz tutmaya yardımcı oluyor.

güvenlik, yönetim ve uzun pil ömrü:

Kurumsal kullanım için güvenlik katmanları kritik öneme sahip. NevoPro P40, Intel vPro, yazılımsal TPM ve parmak izi okuyucusunu bir arada sunarak çok katmanlı bir güvenlik yaklaşımı sağlıyor. Windows 11 Pro altyapısı ve uzaktan yönetim olanakları, BT ekiplerinin cihazları merkezi olarak kontrol etmesine ve operasyonel yükü azaltmasına imkân tanıyor. Batarya tarafında ise 60 Whr kapasiteli akıllı pil, yoğun kullanımda 12 saati aşan çalışma süresi sağlayabiliyor; USB Type-C hızlı şarjla 1 saatte %80 doluluğa ulaşılabiliyor ve Smart Battery teknolojisi uzun vadeli pil sağlığını korumaya yardımcı oluyor.

Taşınabilirlik ve dayanıklılık da cihazın öne çıkan yönleri arasında. Full metal alüminyum gövde 18.1 mm inceliğinde ve 1.4 kg ağırlığında olup, günlük taşıma kolaylığı sunuyor. 3 kademeli aydınlatmalı, 200 ml’ye kadar sıvı dökülmesine dayanıklı klavye uzun süreli kullanımda konfor sağlarken, 14" 16:10 ekran oranı ve 300 nit parlaklık geniş bir çalışma alanı ve iyi görünürlük sunuyor. Bağlantı açısından Wi-Fi 6E desteği yüksek hız ve düşük gecikme sağlar. Cihazın ENERGY STAR sertifikası ve yüzde 25 geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı ise sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu olduğunu gösteriyor.

Kurumsal profilde öne çıkan detaylar

Özetle, NevoPro P40; bağımsız NPU mimarisi, Intel vPro destekli güvenlik, uzun pil ömrü ve hafif metal gövdesiyle iş dünyasının performans, mobilite ve güvenlik taleplerine cevap vermeyi hedefliyor. Bu kombinasyon, BT yönetimi, saha çalışanları ve sık seyahat eden profesyoneller için dikkat çekici bir tercih profili oluşturuyor.

CASPER’IN İŞ DÜNYASINA SUNDUĞU NEVOPRO P40, ŞİRKETLERİN VERİMLİLİK VE OPERASYONEL ESNEKLİK BEKLENTİLERİNİ KARŞILIYOR.