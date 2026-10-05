İş vapurunda kent hafızası, film ve sanat söyleşileri

İş vapurunda kent, sinema ve sanat buluşmaları

Galataport’ta demirli İş Vapur, Ekim ayında da kentin hafızasına, sinemaya ve sanata dair yeni perspektifler sunan bir programla sanatseverleri ağırlıyor. Etkinlikler; mekânların isimlerinden kentlerin sinematik temsil biçimlerine, oyunculuğun şehirle kurduğu ilişkiye kadar farklı açılardan şehir deneyimini tartışmaya açıyor.

İstanbul kafası: mekânların ve sokak isimlerinin öyküsü:

Levent Erden'in yönlendirdiği İstanbul Kafası konuşmalarında bu ay şehirdeki mekânların, sokakların ve gezilecek yerlerin adlarının kökenleri ele alınıyor. Tarih ile günlük yaşam arasındaki kesişim noktalarına odaklanan sohbet, kent hafızasının görünmeyen katmanlarını ortaya koymayı amaçlıyor. Etkinlik 8 Ekim Perşembe 18.30'da başlayacak.

3 Film 1 Şehir: Berlin sineması masaya yatırılıyor:

İş Vapur’un ilgi gören serilerinden 3 Film 1 Şehir kapsamında 9 Ekim Cuma 18.00'de gerçekleşecek buluşmada Berlin, sinemanın bakış açısından yeniden okunacak. Moderatörlüğünü Mehmet Kırali ve Kadir Kaymakçı üstlenecek; tartışma Wim Wenders’in "Der Himmel über Berlin" (1987), Tom Tykwer’ın "Run Lola Run" (1998) ve Fatih Akın’ın "Gegen die Wand" (2004) filmleri etrafında şekillenecek. Şehrin toplumsal dokusu, dönüşümleri ve farklı hikâyeleri sinema örnekleriyle birlikte değerlendirilecek.

İstanbul hafızası: oyunculuk ve kentin etkisi:

Bahar Çuhadar moderatörlüğündeki İstanbul Hafızası serisinin 24 Ekim Cumartesi 14.00'teki konuğu oyuncu Ulaş Tuna Astepe olacak. Program, İstanbul’da yaşamanın ve üretmenin oyunculuk pratiklerine nasıl yansıdığını, kişisel yolculuklar üzerinden samimi bir dilde tartışmayı hedefliyor. Katılımcılar Astepe’nin şehirle kurduğu bağı yakından dinleme fırsatı bulacak.

Her üç buluşma da İş Sanat prodüksiyonları kapsamında Galataport’ta yer alan İş Vapur’da gerçekleştirilecek ve kent, sinema ile sanatın kesişim noktalarına merak duyan izleyicileri bekliyor.

GALATAPORT’TA HİZMET VEREN İŞ VAPUR’DA GERÇEKLEŞECEK ÖZEL BULUŞMALAR, KENTİN HAFIZASINA, SİNEMAYA VE SANATA DAİR YENİ UFUKLARI KEŞFETMEK İSTEYEN SANATSEVERLERİ BEKLİYOR.