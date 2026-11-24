Çalışan menülerinde dikkat çeken tablo

Toplu yemek hizmeti sağlayıcıları, iş yerlerindeki yemek tercihlerini düzenli olarak izliyor. SOA Toplu Yemek Yönetim Kurulu Başkanvekili Melih Can Kocabaş şirketin günlük ve bölgesel verilerinden yola çıkarak menü eğilimlerini paylaştı. Kurumun verilerine göre yemek servisleri hâlâ geleneksel damak tatlarına ağırlık veriyor.

Geleneksel lezzetler listenin başında:

SOA Toplu Yemek verileri, menülerde en çok tercih edilen yemekleri ortaya koydu. Birinci sırada et sote, ikinci sırada tas kebabı ve üçüncü sırada etli kuru fasulye bulunuyor. Kocabaş, günde yaklaşık 70 bin kişiye yakın yemek hizmeti sağladıklarını ve hizmet verdikleri 22 farklı ilde coğrafi farklılıkların tercihleri etkilediğini vurguladı.

Yeni nesil tatlar menülere giriyor:

Aynı zamanda menülerde modern ve sokak lezzeti ağırlıklı seçeneklerin arttığına dikkat çekildi. Somon bowl, döner ve sokak lezzetleri gibi alternatifler, yeni neslin iş hayatına katılmasıyla daha sık görülür oldu. Bu değişim, nesiller ilerledikçe yeme içme alışkanlıklarının da dönüşeceğini gösteriyor.

Kocabaş, 2026 yılına ilişkin tercih verilerinin birkaç ay içinde daha netleşeceğini belirtirken geçmiş eğilimlere bakıldığında geleneksel lezzetlerin uzun süredir öne çıktığını ifade etti. Geçtiğimiz 40 yılda olduğu gibi bundan sonra da trendleri takip ederek müşterilere uygun menüleri sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Hizmet sağlayıcıların kayıtlı verileri, kurum mutfaklarının hem geleneksel hem de modern taleplere yanıt vermek için menü çeşitliliğini genişlettiğini ortaya koyuyor. Uzun vadede bu dengelenme, çalışanların günlük beslenme tercihlerinde hem alışkanlıkları koruyup hem de yeni tatları denemeye açık olmalarını yansıtıyor.

Sonuç olarak işyeri sofralarında hâlâ klasik sulu yemekler ve etli yemekler ön planda kalırken, somon bowl ve sokak lezzetleri gibi alternatifler de kademeli olarak büyüyor. Bu eğilim, kurumların menü planlamasında coğrafi farklılıkları ve kuşaklar arası tercihleri dikkate almasının önemini bir kez daha gösteriyor.

SOA TOPLU YEMEK YÖNETİM KURULU BAŞKANVEKİLİ MELİH CAN KOCABAŞ