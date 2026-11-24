Eskişehirli sporcular Tokat'ta podyuma çıktı

13-15 Kasım tarihlerinde Tokat'ta düzenlenen Türkiye Oryantiring Federasyonu 1. Kademe Yarışmalarında Eskişehir'i temsil eden sporcular başarılı sonuçlar elde etti. Yarışlarda kent adına önemli dereceler geldi.

yarış sonuçları:

Elif Gökçe Avcı Ataman, Elit Kadınlar kategorisinde parkuru başarıyla tamamlayarak Türkiye birincisi oldu ve altın madalya kazandı. Aynı organizasyonda Asya Avcı, 16 Yaş Kadınlar kategorisinde birincilik ve üçüncülük dereceleri alarak iki madalya elde etti.

eskisehir için anlamı:

Eskişehirli sporcuların toplamda 3 madalyayla dönmesi, kent sporunun altyapısının ve genç yeteneklerin ulusal düzeyde rekabet gücünün göstergesi olarak değerlendirildi. Katılım ve elde edilen dereceler, bölge temsilciliğinin etkinliğini ortaya koydu.

TOKAT'TA DÜZENLENEN TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU 1. KADEME YARIŞMALARI'NDA MÜCADELE EDEN ESKİŞEHİRLİ SPORCULAR ELİF GÖKÇE AVCI ATAMAN VE ASYA AVCI, TOPLAM 3 MADALYA KAZANDI.