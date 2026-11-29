Köşk'te deniz ürünlerinde tazelik ve mevzuat denetimi

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki su ürünleri kontrol ekipleri, ilçe merkezinde balık ve diğer deniz ürünleri satış noktalarında düzenli denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, halkın yoğun olarak tercih ettiği satış noktalarında yaptıkları kontrollerde ürünlerin tazeliği, saklama koşulları ve etiketleme uygulamalarını ele alıyor.

Denetimin odağı:

Kontroller sırasında satılan ürünlerin uygun sıcaklıkta muhafazası, son tüketim tarihleri ile ambalaj ve etiket bilgilerinin yerinde olup olmadığı inceleniyor. Aynı zamanda ürünlerin görünüm ve kokusuna dair temel tazelik kriterleri gözden geçirilerek, tüketicinin güvenilir gıdaya erişimi ön planda tutuluyor.

Amaç ve uygulama:

Denetimlerin temel amacı, su ürünleri satışının ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak ve tüketici sağlığının korunması olarak belirtiliyor. Ekipler, tespit edilen eksikliklerde işletmecilere rehberlik ederek mevzuata uyumun sağlanmasına yönelik yönlendirmelerde bulunuyor.

Yetkililer, denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini ve vatandaşların güvenli gıdaya erişiminin öncelik olmaya devam edeceğini vurguladı. Bu kapsamda işletmelerin hijyen, depolama ve etiketleme konularında dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

AYDIN'IN KÖŞK İLÇESİNDE BALIK VE DENİZ ÜRÜNLERİ SATIŞI YAPAN İŞLETMELERE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.