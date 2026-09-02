Çarşamba'da hayvan sağlığı için ari işletme rehberi tanıtıldı

çalışmanın kapsamı:

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Hastalıktan Ari İşletme Yönergesi çerçevesinde Karamustafalı, Akçatarla, Hürriyet, İstiklal ve Suğluca mahallelerinde yetiştiricilere yönelik bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdi. Çalışmada, ari işletme oluşturmanın hayvan sağlığı ve sürdürülebilir hayvansal üretim açısından taşıdığı önem vurgulandı.

yetiştiricilerin sorumlulukları:

Bilgilendirmede, işletmelerde yerine getirilmesi gereken şartlar ile üreticilerin yasal ve uygulamaya ilişkin yükümlülükleri ele alındı. Yetkililer, yetiştiricilerin uygulamaları sürdürmesinin hayvan sağlığının güvence altına alınması ve hastalıklardan korunma açısından kritik olduğunu belirtti. Toplantılarda ayrıca işletme kayıtlarının tutulması, hijyen ve üretim süreçlerinin düzenlenmesinin önemi üzerinde duruldu.

saha çalışmaları sürecek:

İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen bu çalışmaların amacı, bölgedeki hayvancılık işletmelerinin hastalıklardan korunmasını sağlamak ve üretim güvenliğini artırmaktır. Yetkililer, yetiştiricilerin bilinçlendirilmesine yönelik saha çalışmalarının farklı mahallelerde devam edeceğini bildirdi ve uygulamanın yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini açıkladı.

SAMSUN’UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE 5 MAHALLEDE YETİŞTİRİCİLERE HASTALIKTAN ARİ İŞLETME YÖNERGESİ KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI. ÇALIŞMADA, İŞLETMELERDE UYULMASI GEREKEN ŞARTLAR VE YETİŞTİRİCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ANLATILDI.